Від кольору яблука залежить вміст поживних речовин у ньому: але не переживайте про це — просто їжте

Вживання цього осіннього суперфрукта дуже корисно. Зокрема, вітаміни та клітковина, що містяться в яблуках, мають безліч корисних властивостей — від зміцнення здоров'я серця до покращення травлення. Кілька дипломованих американських дієтологів розповіли більше про користь яблук для здоров'я, пише The Manual.

ВІДЕО ДНЯ

«Як і інші фрукти, яблука є природним джерелом вуглеводів з незначною кількістю жирів і білків, — каже Кара Харбстріт, магістр дієтології, доктор філософії Street Smart Nutrition. — Яблуко середнього розміру містить від трьох до п'яти грамів клітковини. Зокрема, пектин — тип клітковини — може підтримувати здоровий мікробіом кишечника».

Яблука містять багато антиоксидантів, які є сполуками, що поглинають небезпечні вільні радикали в організмі і не дають їм пошкоджувати клітини, включаючи вітамін Е, ретинол, глікозиди і бета-каротин, а також, меншою мірою, вітамін С, додала Медді Паскуаріелло, магістр медицини та доктор філософії.

«Яблука мають так звану антипроліферативну активність, що означає, що вони можуть пригнічувати поширення ракових клітин. На цьому потенційні бронебійні переваги яблук не закінчуються. Їх роль у підвищенні рівня антиоксидантів у плазмі крові та вміст клітковини допомагають яблукам захищати організм від підвищеної концентрації холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, тому, як і інші продукти, що містять клітковину та антиоксиданти, вони особливо корисні для здоров'я серця».

РЕКЛАМА

Відвідавши відділ з продуктами у вашому місцевому продуктовому магазині, ви, ймовірно, побачите там багато видів яблук. Яблука бувають різних кольорів. Чи жовті яблука корисніші за червоні? А як щодо зелених? Експерти стверджують, що колір яблука дещо змінює вміст поживних речовин у фрукті.

«Користь яблук для здоров'я буде дещо відрізнятися залежно від їхнього кольору, що пов'язано з рівнем різних поліфенолів, які вони містять, — каже Паскуаріелло. — Зелені яблука, наприклад, більш терпкі і чудово підходять для випічки. Вони не містять антоціанідинів або сполук, відомих своїми протираковими, протизапальними та профілактичними ефектами, але ці яблука все одно мають багато переваг для здоров'я завдяки наявності антиоксидантів, таких як катехіни та хлорогенова кислота».

РЕКЛАМА

Зрештою, фахівці погоджуються: не варто надто перейматися кольором яблука. Просто їжте. Якщо ви любите їсти яблука і хочете їсти їх часто, з'їдання одного-двох на день буде корисним. Щоденне споживання яблука тільки допоможе, а не зашкодить вашому здоров'ю.

«З'їдання одного яблука на день недостатньо для забезпечення міцного здоров'я, але існують дослідження, які пов'язують збільшення споживання яблук — і фруктів та овочів загалом — зі зниженням ваги, поліпшенням здоров'я мозку, профілактикою раку і серцево-судинних захворювань, а також з використанням меншої кількості ліків, що відпускаються за рецептом», — констатує Медді Паскуаріелло.

РЕКЛАМА

Раніше дієтологиня розповіла про користь та шкоду цитрусових.

26

Читайте нас у Facebook