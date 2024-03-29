Поїхав у відпустку: у «Крокус Сіті Холі» вбили російського полковника ГРУ, який повернувся з війни в Україні

Після поранення, отриманого під час теракту в «Крокус Сіті Холі», загинув полковник Тимур Мясников, який повернувся з війни в Україні. Про це пише портал «Медіазона» з посиланням на повідомлення в телеграм-каналі знайомого Мясникова, колишнього військового Артура Маліванчука.

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За словами Маліванчука, під час теракту М'ясников дістав три кульові поранення і помер за три дні в лікарні.

Маліванчук повідомив, що М'ясников служив у третій бригаді спецпризначенців ГРУ, яка останні два роки тероризує Україну на Донбасі. Полковник приїхав із фронту до москви за кілька днів до теракту, щоб побачитися з родиною. До війни в Україні М'ясников, як пише Маліванчук, воював у Таджикистані та Косово. Згідно з витоками з російських баз даних, полковник був зареєстрований за службовою адресою Знам'янка, 19 — це будівля Генштабу Міноборони рф.

Раніше повідомлялося про те, що відповідальність за теракт у концертному залі в Підмосков'ї взяв на себе ІДІЛ. Однак у кремлі, незважаючи на попередження західних країн, фабрикують фейкові «докази» причетності України до теракту в «Крокус Сіті». Зокрема, російські «слідчі» прогнозовано вигадали зв'язок терористів, які влаштували стрілянину в концертному залі, з «українськими націоналістами».

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Чергову російську брехню радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу назвав «нісенітницею і пропагандою». За словами Кірбі, заяви російських чиновників нагадують йому висловлювання його дядька про продавців гною.

«У нас була маленька ферма, де ми вирощували худобу поблизу Окали у Флориді. Мій дядько говорив, що найкращі продавці гною часто носять його проби в роті. Російські чиновники, здається, досить хороші продавці гною», — сказав Кірбі.

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Раніше публікували думку експерта про те, як російський диктаторський режим може використати теракт у концертному залі у війні проти України.

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