«Зловживіть» алкоголем: три способи вивести з одягу плями від відбілювача

Видаляти плями з одягу можно як магазинними засобами, так і за допомогою того, що є на кухні у кожній господині. Наприклад, для виведення плям кави, чаю чи трави можна застосувати звичайну соду. А буває і так, що шкоди завдають засоби, які створені для боротьби из плямами, зокрема, відбілювач.

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Про три методи, які допоможуть впоратися з такою неприємною ситуацією, пише storinka.com.ua.

По-перше, можна змішати 70-градусного спирт з білим оцтом. Налийте отриманий розчин на пляму і протріть м'якою тканиною, уникаючи втирання. Потім потрібно випрати річ у пральній машині при температурі 30 градусів. Можливо, потрібно повторити цей процес кілька разів для досягнення бажаного результату.

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По-друге, можна налити на пляму горілку або джин. Робити це потрібно, коли пляма ще не просохла. Не намагайтеся терти місце забруднення — пляма може тільки збільшитися.

По-третє, можна використати перкарбонат натрію (кисневий порошок). Спочатку обробіть пляму відбілювача лимонним соком, а потім протріть її за допомогою бавовняної тканини. Після цього додайте дві столові ложки перкарбонату натрію у кошик пральної машини. Якщо тканина дозволяє, запустіть цикл прання за температури 40 градусів. У випадку з делікатними тканинами рекомендується прати при температурі 30 градусів і пляма легко зникне.

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Про те, якими засобами можна видалити з дивана різноманітні плями, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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