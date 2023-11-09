Спробуйте змити газованою водою: як позбутись плям на дивані

Ви влаштовуєтесь на дивані для перегляду фільму, і якимось чином шматок піци опиняється на подушці сиром донизу. Або ви засинаєте, розгадуючи кросворд, і чорнило з ручки витікає на найбільш зношену виїмку на дивані. Плями трапляються і на одязі, але коли вони з'являються на дивані, який займає центральне місце у нашій оселі, ми відчуваємо особливу потребу вивести їх. Як позбутись забруднень самотужки, пише видання She knows.

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Вода і мило — так, тут немає нічого цікавого. Вони впораються з більшістю плям на дивані. Використовуйте губку (м'якою стороною) або чисту тканину. Можна використовувати теплу воду, яка може допомогти, якщо пляма не від молочних продуктів. Щоб уникнути згортання білка, використовуйте прохолодну воду. Якщо ви не впевнені, що спричинило появу плями, використовуйте прохолодну воду. Якщо вода і мило не допомагають, спробуйте рідкий миючий засіб з ензимами. Залиште його на півгодини, а потім промокніть губкою. Якщо пляма велика, почніть із зовнішнього боку і просувайтеся всередину.

Посипте жирну пляму харчовою содою або зробіть содову пасту, змішавши соду з водою, а потім нанесіть її на пляму. Мета полягає в тому, щоб спробувати ввібрати якомога більше олії з плями, тому залиште її на 10 або більше хвилин. Приберіть соду пилососом, а потім промокніть пляму горілкою. Або використовуйте трохи мила для посуду і потріть пляму чимось м'яким, наприклад, зубною щіткою, а потім промокніть її вологим паперовим рушником.

Плями від вина та ягід спробуйте змити газованою водою і промокніть її чистою ганчіркою. Так, дійсно — це зазвичай працює. Якщо з якихось причин це не спрацювало, змішайте столову ложку оцту і чайну ложку прального порошку в чотирьох склянках холодної води. Цим розчином протріть пляму чистою ганчіркою, а потім змийте чистою водою та промокніть.

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Для виведення плям від пива потріть пляму кубиком льоду, а потім змішайте невелику кількість рідкого миючого засобу (чайної ложки має бути достатньо) з теплою водою і промокніть пляму паперовим рушником. З кавою можна впоратися подібним чином, але ви можете пропустити етап з кубиком льоду і перейти відразу до миючого засобу.

Чорнильні плями — нанесіть трохи медичного спирту, а потім промокніть її, починаючи з країв і рухаючись всередину. Також підійде розчинник, якщо у вас є під рукою. Але що б ви не робили, не тріть пляму — це може тільки поширити її ще більше.

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