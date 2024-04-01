«Ідеально для салатів, сендвічів та морепродуктів!»: соус айолі від переможця «МайстерШефа» Вадима Бжезинського

Переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом шоколадного брауні, розповів, як приготувати соус айолі, який ідеально підходить до салатів, сендвічів та морепродуктів.

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«Соус айолі чудово пасує до багатьох страв, у тому числі й до смажених овочів, таких як картопля фрі. Риба та морепродукти: айолі стане ідеальним доповненням до смаженої риби, кальмарів або креветок. Використовуйте айолі як смачний соус для сендвічів з м’ясом, овочами або сиром. М’ясо: айолі можна використовувати як соус для бургерів, шашликів або стейків, страв з рисом. Цей соус має насичений смак часнику, тому він вдало доповнює більшість страв, особливо ті, що мають нейтральний смак», — рекомендує кулінар.

Інгредієнти: Часник — 12 зубчиків;

Олія — 230 мл;

Розмарин - 1 гілочка;

Лимон (цедра і сік) — ½шт.;

Яйце — 1 шт.;

Базілік — 30 г;

Сіль, перець.

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Приготування: РЕКЛАМА Зачищаємо часник, додаємо олію, гілочку розмарину та запікаємо при 200 градусах приблизно 15 хвилин.

Вбиваємо одне яйце, додаємо базилік, запечений часник, сіль, перець, цедру та сік лимону та перебиваємо блендером.

Раніше кулінар Елла Іванова розповіла, як приготувати соус з часником та петрушкою. Його можна додавати до салатів, спагетті чи маринувати у соусі м'ясо або рибу.

Фото — скріншот

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