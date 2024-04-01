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Золоті правила вирощування розсади огірків: п'ять важливих кроків

11:29 1 квітня 2024
Огірки

У квітні для посадки огірків є, згідно з календарем городника, п'ять сприятливих днів.

«Золоті правила» вирощування цієї культури називає канал «Моя дача. Сад и огород».

1. Висаджуйте розсаду огірків на грядки у віці 3−4 тижнів, вона вже буде досить міцною. Оптимальний час пересадки огірків у відкритий ґрунт — не раніше першої декади червня. У теплиці висаджують огірки вже з кінця квітня.

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2. Для вирощування розсади огірків зручно використовувати торф'яні горщики розміром 9×9 см або 10×10 см. Так ви уникнете небезпечного етапу «перевалки» і не пошкодите коріння сіянців.

3. Розсада огірків росте добре на ґрунті нейтральної кислотності, з достатньою кількістю калію та фосфору у складі.

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4. Огірки потрібно поливати до посіву, щоб грунт добре просочився вологою. А потім необхідно залишити розсаду у спокої до того моменту, поки не з'являться сходи.

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5. Перед «переїздом» на постійну грядку, огірки необхідно загартовувати, виставляючи розсаду вдень на балкон або на вулицю (в приватному будинку), спочатку на 2 години, а потім збільшуючи час до 4 годин.

Матеріал із рекомендаціями щодо підживлення слабкої розсади читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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