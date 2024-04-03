Голубці з пекінської капусти з перловкою та грибами: корисна пісна страва від Лізи Глинської

До Великодня залишається трохи більше місяця. Протягом цього часу люди, які дотримуються Великого посту, не вживають скоромних страв. Відома кулінарка Ліза Глинська запропонувала рецепт пісних голубців.

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На своїй сторінці в соцмережах вона розповіла, що це незвичайні голубці — рис у них замінений та один дуже корисний інгредієнт. Кулінарка стверджує, що така страва не тільки корисна, а й дуже смачна.

Інгредієнти: 200 г перлової крупи;

400 г грибів;

2 цибулини;

1 морква (велика);

100 г томатної пасти;

сіль за смаком);

перець (за смаком);

кріп;

олія (для смаження).

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Приготування: РЕКЛАМА Промиваємо та замочуємо на ніч у холодній воді перлову крупу.

Миємо гриби, нарізаємо дрібними шматочками і смажимо на олії з додаванням солі та перцю.

Дрібно нарізаємо цибулю, натираємо моркву на тертці і смажимо на олії, додаємо сіль за смаком.

Ставимо варити перловку у співвідношенні 1:3, тобто 200 г крупи та 600 мл води. Підсолюємо воду, накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні до готовності.

Беремо пекінську капусту, відрізаємо частину біля корінця і обережно розбираємо листя.

Ретельно промиваємо листя, складаємо в каструлю, заливаємо окропом, накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин.

Змішуємо перлову кашу з грибами та половиною смаженої моркви з цибулею. Перемішуємо.

Додаємо подрібнений кріп і знову перемішуємо.

Начинка для голубців готова, залишаємо її охолоджуватися.

Дістаємо капусту із води. З капустяного листа зрізаємо тверду частину, перевертаємо та викладаємо начинку на його край, загортаємо.

Сформовані голубці перекладаємо у форму для випікання або каструлю щільно один до одного. Готувати можна в духовці або тушкувати в каструлі на плиті.

Змішуємо засмажку, що залишилася, з томатною пастою. Додаємо теплу воду та перемішуємо.

Поливаємо голубці заправкою та ставимо в розігріту до 185 градусів духовку з конвекцією на 40 хвилин.

Старовинний рецепт пісних голубців, які готують на Івано-Франківщині, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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