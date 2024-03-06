Ніжні капустяні котлети: не менш смачні, ніж м’ясні

Чи куштували ви коли-небудь капустяні котлети? Якщо ні, спробуйте їх приготувати за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Її рецепти завжди перевірені на практиці, і це дуже важливо, щоб не зіпсувати продукти і не витратити даремно час. Такі котлети досить бюджетні, а це теж для багатьох людей має значення.

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- Котлети з пекінської капусти виходять дуже ніжні, — каже Елла Іванова. — І, повірте, не менш смачні, ніж м'ясні. Спробуйте — не пошкодуєте!

Капустяні котлети 400 г пекінської капусти

1 яйце

Сіль

1 цибулина

1 морквина

3 столові ложки манної крупи

Перець

Олія (для обсмажування)

Капусту дрібно нарізати і проварити пару хвилин, обсмажити дрібно нарізані цибулю і моркву. Додати це до капусти, трохи її попередньо віджавши. А також додати яйце, сіль, перець, часник, кілька ложок манної крупи, перемішуємо і даємо постояти хвилин 15. Формуємо котлетки й обсмажуємо на олії з двох боків. Перевертаємо обережно, оскільки вони ніжні. Щойно котлети трохи охолонуть, куштуйте.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт котлет «пташине молоко».

Фото з альбому Елли Іванової

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