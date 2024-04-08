Немає іншого вибору: ЗМІ про зустріч принців Гаррі і Вільяма

Принц Гаррі планує відвідати Великобританію на початку травня на річницю «Ігор Нескорених» на тлі напружених відносин з його батьком, королем Чарльзом, і братом, принцом Вільямом. Принц Гаррі може відчути, що у нього немає іншого вибору, окрім як зустрітися з принцом Вільямом і всією королівською родиною, коли він відвідає Велику Британію на початку наступного місяця, у травні, пише Express.

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Відзначаючи справу, близьку його серцю, герцог Сассекський відвідає 10-ту річницю «Ігор Нескорених», яка включає спеціальну службу в соборі Святого Павла. Королівський автор Том Квінн вважає, що Гаррі неодмінно відвідає захід, незважаючи на високу напруженість у відносинах між ним, Меган Маркл і сім'єю.

Том Квінн розповів The Mirror: «Якщо він вирішить не прийти, це потрібно буде пояснити, тому що всі подумають, що це тому, що він не хоче відчувати незручність від зустрічі з братом або від того, що він вирішив не зустрічатися з ним. Не приїхати було б гірше, ніж знайти якийсь компроміс, де Гаррі побачиться з Вільямом на 10 хвилин або вигадає якусь причину, чому у нього немає часу на зустріч з братом і батьком, і він повинен швидко повернутися в Штати, щоб бути зі своїми дітьми. Але ці відмовки нікого не обдурять».

Принц Гаррі відвідає Велику Британію, незважаючи на те, що він програв справу у Високому суді проти Міністерства внутрішніх справ щодо рішення 2020 року про зміну рівня його особистої безпеки під час відвідування країни. Наразі невідомо, чи його дружина, 42-річна Меган Маркл, відвідає Велику Британію разом із чоловіком. Меган рідко поверталася до Великої Британії з тих пір, як пара відійшла від своїх королівських обов'язків у 2020 році, а її останній візит відбувся у 2022 році на похорон королеви Єлизавети II.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл планують написати та випустити книгу, що розморозить стосунки з братом.

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