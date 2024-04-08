Зміна політики безпеки Японії: прем’єр заявив про переломний момент на тлі війни росії проти України

Зростання геополітичної напруженості підштовхнуло світ до історичного переломного моменту і змушує Японію змінити свою оборонну політику, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який торік несподівано відвідав Київ, в інтерв'ю CNN напередодні саміту з президентом США Джо Байденом, який відбудеться наступного тижня і за яким пильно стежитимуть в усьому світі.

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«Оскільки ми є свідками російської агресії в Україні, триваючої ситуації на Близькому Сході, а також ситуації в Східній Азії, ми зіткнулися з історичним переломним моментом, — сказав Кісіда під час інтерв'ю у своїй приватній резиденції в Токіо, пише CNN. — Саме тому Японія прийняла рішення про фундаментальне зміцнення своєї обороноздатності, і ми значно змінили політику безпеки Японії на цих фронтах».

Прем'єр-міністр підкреслив, що перед обличчям зростаючих викликів безпеці альянс між Японією і США стає «все більш важливим», і він сподівається, що ця думка отримає двопартійну підтримку у Вашингтоні.

Фуміо Кісіда зробив цю заяву за кілька днів до зустрічі з Байденом у Вашингтоні, де він також виступить на спільному засіданні Конгресу і візьме участь у першому тристоронньому саміті між Японією, Сполученими Штатами і Філіппінами.

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Саміт Кісіда-Байден був охарактеризований Вашингтоном як історична можливість для двох країн модернізувати свій альянс, оскільки обидві країни стикаються з регіональними загрозами — від випробувань зброї Північною Кореєю і зростаючих відносин з росією до агресії Китаю в Південно-Китайському морі і щодо Тайваню.

Кісіда заявив, що його уряд стежить за обміном обладнанням між Пхеньяном і москвою, і вказав на спільні військові навчання Китаю і росії, описавши таку співпрацю як таку, що «стосується міжнародного порядку і стабільності».

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Раніше повідомлялося, що Японія виділила 37 млн доларів на дуже важливе антидронове озброєння.

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