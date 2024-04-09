Том Своззі, член Палати представників від Демократичної партії, який днями разом із делегацією Конгресу США побував в Україні, заявив Radio Svoboda, що якщо винести пакет допомоги на голосування, то завтра він буде ухвалений. Раніше «ФАКТИ» писали про три умови для послаблення росії.

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«Україна має дуже сильну підтримку як в уряді Сполучених Штатів, так і серед американців. Якщо винести пакет допомоги на голосування, то завтра він буде ухвалений. Але у спікера Палати представників виникли політичні проблеми з деякими членами його власної партії, і перш ніж прийняти додатковий бюджет, він мав спершу ухвалити бюджет США. Нам потрібно повернути Україну на перші шпальти в Сполучених Штатах і дати людям знати про жахливу поведінку путіна, що він не зупиниться, що він продовжуватиме і що допомога Україні — це важлива інвестиція США не лише, щоб захистити нашого союзника та демократичного друга — Україну, але це також у власних інтересах Америки. Справа в тому, що він не зупиниться на Україні, він буде йти і йти далі. Знаєте, є старий американський вислів, і я впевнений, що й в українців такий є: „Хто не знає історії, приречений на її повторення“. І це дуже схоже на Другу світову війну. Ми не можемо втихомирити путіна. Ми повинні його зупинити».

На думку Своззі, незалежно від того, хто переможе на виборах, треба продовжувати підтримувати Україну.

«Наша мета — отримати якомога більше інформації про те, що відбувається в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти їй бути ефективною».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що німецький експерт назвав ключову умову безпеки України: «Це єдине, що може зупинити росію».

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