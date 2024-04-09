Рогалики з джемом: як приготувати ідеальні до чаю або кави смаколики

Кожен має свою улюблену випічку. Хтось любить пироги, хтось — торти, інші — печиво. Рогалики з начинкою до смаку багатьом. Начинка може бути різною: маковою, вишневою, яблучною. Сьогодні купити рогалики можна практично в будь-якому магазині. Але домашня випічка є домашня. Ви завжди знаєте, з яких інгредієнтів її створюєте. А це дуже важливо. Адже лише натуральна свіжа їжа йде на користь здоров'ю. Звичайно, доведеться докласти зусиль і витратити час, але це того варте.



Рецептом рогаликів із джемом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Випекти такі рогалики нескладно, — каже Елла Іванова. — А насолоду від них отримаєте велику. Такі рогалики ідеальні до чаю чи кави.

Рогалики з джемом

60 г апельсинового соку

40 г олії

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30 г цукрової пудри

Цедра апельсину

4 г розпушувача тіста

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150 г борошна

Змішати всі інгредієнти для м'якого тіста та розкачати його між двома аркушами пергаментного паперу. Ділимо коло на трикутні сегменти. На кінець широкої частини помістити трохи джему. Сформувати рогалики. Пекти при температурі 180 градусів близько 15 хвилин.

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Смачного!

А кулінарка Марія Шпилик розповіла, як приготувати смачні сирні рогалики.

Фото з альбому Елли Іванової

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