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Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині

20:16 14 квітня 2024
Ніжна та ароматна паска

Щоб правильно зустріти Великдень і приготувати гарний стіл, потрібні традиційні та смачні страви. Головна — це паска. Рецептів її чимало, але є такі, які перевірені часом та тисячами господинь, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій. Цей саме такий. Нагадаємо також про декор паски.

Складники:

  • 1 кг борошна
  • 400 г молока
  • 10 жовтків
  • 100 г дріжджів
  • 200 г маргарину
  • 300 г цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • цедра лимону
  • 100 г родзинок

Приготування:

Опара: молоко, 100 г цукру, 200 г муки, дріжджі. Поставити в тепле місце

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Тісто:

Додати до готової опари цукор, жовтки, сіль, борошно. Вимісити. Додати родзинки і цедру. Вимісити до однорідної маси. Влити охолоджений маргарин. Вимісити. Поставити в тепле місце на 10−15хв. Ще раз прим'яти руками і дати зійти. Розкласти в форми.

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Поставити, щоб підросло. Випікати 10 хв при 200 градусах, потім температуру знизити до 170 градусів і пекти близько 50 хв.

Нагадаємо рецепт сирної шоколадної паски з вишневою начинкою.

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