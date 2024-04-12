Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині
Щоб правильно зустріти Великдень і приготувати гарний стіл, потрібні традиційні та смачні страви. Головна — це паска. Рецептів її чимало, але є такі, які перевірені часом та тисячами господинь, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій. Цей саме такий. Нагадаємо також про декор паски.
Складники:
- 1 кг борошна
- 400 г молока
- 10 жовтків
- 100 г дріжджів
- 200 г маргарину
- 300 г цукру
- 0,5 ч. л. солі
- цедра лимону
- 100 г родзинок
Приготування:
Опара: молоко, 100 г цукру, 200 г муки, дріжджі. Поставити в тепле місце
Тісто:
Додати до готової опари цукор, жовтки, сіль, борошно. Вимісити. Додати родзинки і цедру. Вимісити до однорідної маси. Влити охолоджений маргарин. Вимісити. Поставити в тепле місце на 10−15хв. Ще раз прим'яти руками і дати зійти. Розкласти в форми.
Поставити, щоб підросло. Випікати 10 хв при 200 градусах, потім температуру знизити до 170 градусів і пекти близько 50 хв.
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