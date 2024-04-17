Ніжний десерт без випічки та борошна: легко та смачно
А чи пробували ви коли-небудь вигадувати власні десерти? Якщо ні, варто це одного разу зробити. Процес захопливий. Добре залучити до нього дітей. Використовуйте тільки натуральні продукти, адже турбота про здоров'я першочергова. Подавайте десерти в красивому посуді.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Раніше вона пропонувала приготувати ароматний цитрусовий цукор для напоїв, десертів і випічки.
- Цей десерт готується без випічки та борошна, він дуже ніжний і смачний, — каже Елла Іванова. - Рецепт простий у приготуванні. При подачі десерт можна прикрасити свіжою м'ятою.
Молочно-яєчний десерт
- 5 яєць
- 500 г молока жирністю 3,5 відсотків
- 30−40 г цукру
- 8 г ванільного цукру
З'єднуємо тепле молоко з цукром і ванільним цукром із сумішшю яєць (жовтки і білки потрібно просто перемішати). Доводимо до кипіння і варимо на невеликому вогні, помішуючи, доки не утворяться пластівці та не почне відділятися сироватка. Охолодити. Пропустити через марлю, щоб рідина стекла. Густу масу поміщаємо на ніч у холодильник, надавши їй бажаної форми.
І смачного!
Нагадаємо рецепт ще одного незвичайного десерту без випічки та масла.
Фото з альбому Елли Іванової80
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