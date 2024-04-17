Ніжний десерт без випічки та борошна: легко та смачно

А чи пробували ви коли-небудь вигадувати власні десерти? Якщо ні, варто це одного разу зробити. Процес захопливий. Добре залучити до нього дітей. Використовуйте тільки натуральні продукти, адже турбота про здоров'я першочергова. Подавайте десерти в красивому посуді.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Раніше вона пропонувала приготувати ароматний цитрусовий цукор для напоїв, десертів і випічки.

- Цей десерт готується без випічки та борошна, він дуже ніжний і смачний, — каже Елла Іванова. - Рецепт простий у приготуванні. При подачі десерт можна прикрасити свіжою м'ятою.

Молочно-яєчний десерт 5 яєць

500 г молока жирністю 3,5 відсотків

30−40 г цукру

8 г ванільного цукру

З'єднуємо тепле молоко з цукром і ванільним цукром із сумішшю яєць (жовтки і білки потрібно просто перемішати). Доводимо до кипіння і варимо на невеликому вогні, помішуючи, доки не утворяться пластівці та не почне відділятися сироватка. Охолодити. Пропустити через марлю, щоб рідина стекла. Густу масу поміщаємо на ніч у холодильник, надавши їй бажаної форми.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт ще одного незвичайного десерту без випічки та масла.

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Фото з альбому Елли Іванової

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