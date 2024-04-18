Абетка незламних: в Києві презентували проєкт «Книга-мандрівка. Міста»

16 квітня в Києві авторка всеукраїнського проєкту «Книга-мандрівка» Ірина Тараненко разом з Тарасом Тополею та Олегом Михайлютою (Фагот) презентували у Києві проєкт про незламні українські міста — «Книга-мандрівка. Міста». Він реалізується у двох форматах: книжки та мультфільми, що опубліковані на YouTube-каналі спільноти «Книга-мандрівка. Україна» та присвячені незламним містам: Харкову, Сумам, Миколаєву, Запоріжжю, Києву та Чернігову, який 17 квітня сильно постраждав від ворожих атак.

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«В Україні понад 600 міст, великих та малих. Вони мають свою історію та мешканців, які пишаються своїми містами. Завдяки цьому проєкту ми будемо пишатися не тільки своїми рідними містами. Дякую усім, хто долучився до реалізації „Книги-мандрівки“. Надалі держава підтримуватиме такі проєкти, адже вони вкрай важливі для збереження українського духу», — сказав т. в. о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв.

Також кожне з українських міст презентували учасники проєкту Olympic Dreams. Юні олімпійці вже стали свого роду амбасадорами «Книги-мандрівки» у світі та разом зі спортивними здобутками несуть український культурний код, в тому числі і його літературну складову.

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Захід відбувся у столичному кінотеатрі «Оскар», де автори проєкту продемонстрували перші шість книг та анімаційних фільмів про незламні міста. Весь тиждень, з 17 по 23 квітня, за ініціативи «Київстар ТБ» триватимуть благодійні покази мультфільмів, до яких може долучитися будь-хто охочий.

Як зазначила Ірина Тараненко, проєкт «Книга-мандрівка. Міста» спрямований на те, щоб розповідати про українську культуру й історію та зберігати українську ідентичність.

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«Багато років ми перебували в полоні кремлівських наративів, і зараз у наших дітей нарешті є можливість вивчати свою власну історію, наші традиції, читати книжки нашою власною українською мовою», — зазначила Ірина Тараненко.

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Книги про міста написали відомі українські автори, серед яких Сергій Жадан, Ірена Карпа та брати Капранови, а відомі діячі — озвучили мультфільми. Так, Тарас Тополя став голосом свого рідного міста Києва, а Фагот — Харкова.

Також днями книги та мультфільми проєкту з’являться на деяких маршрутах «Укрзалізниці». Тож пасажири зможуть їх читати під час рейсу.

Проєкт «Книга-мандрівка. Міста» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI). За словами директора місії Агентства Джеймса Хоупа, який особисто відвідав подію, ці 6 книг та мультфільмів передають дух незламних українських міст.

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