Вже не пам'ятник: Мінкульт вирішив долю знаменитої Арки дружби народів у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини — Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, розташований у Києві у Хрещатому парку. Про це повідомили у відомстві.

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Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

Зазначимо, що Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування Київською міською радою в «Арку Свободи українського народу», монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики.

«У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його „ярмом“. Позбавляючись монументального „ярма“, ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», — підсумував т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Тим часом, у відповідь на запит ВВС Україна про долю арки, у КМДА відповіли, що «Арка Свободи українського народу» є пам’яткою історії місцевого значення, яку згідно з законом заборонено зносити, змінювати чи переносити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва.

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Як писали «ФАКТИ», весною 2022 року в Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників, встановлених під аркою.

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