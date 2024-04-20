Чудовий перекус в дорогу чи в школу: мама 4-х дітей, суперфіналістка «Майстер Шеф» порадила рецепт корисного крекера

Ольга Рябенко, авторка цікавого рецепту скандинавського хліба, мама чотирьох дітей, їй 38 років. На відміну від багатьох українських зірок вона після початку повномасштабного вторгнення повернулася в Київ з Чорногорії, де проживала з сім'єю.

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Ольга -суперфіналістка «Майстер Шеф», навчалася у кулінарній школі Ольги Мартиновської.

Материнство не перешкода для її розвитку, а суттєва допомога, тому зараз багатодітна мама пропонує багато рецептів страв для дітей. Кілька годин тому вона запропонувала шанувальникам рецепт корисного крекера.



«Це чудовий перекус в дорогу, в школу, чи на кожен день. Його можна і дітям, і тим, хто на дієті», — зазначає Ольга.

Готується перекус легко та швидко.

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Корисний крекер

Інгредієнти:

- Насіння гарбуза- 150 г;

- Насіння соняшника- 100 г;

- Насіння чіа- 50 г;

- Кунжут- 75 г;

- Льон- 75 г;

- Вівсяні пластівці- 50 г;

- Сіль- 1 ч. л;

- Вода (окріп) — 400 мл.

- Цукор- 1 ч. л (за бажанням)

Приготування:

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Всі інгредієнти змішати в мисці до консистенції, як на відео і дати постояти 30 хв.

Деко змастити олією та застелити пергаментом.

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Викласти суміш на пергамент, розрівняти, накрити пергаментом та притиснути за допомогою склянки, як показано на відео.

Зняти пергамент та відправити деко в розігріту духовку до 160 градусів. Запікати 1 годину до золотавого кольору.

Ольга Рябенко також показала, як вона разом з Лізою Глінською грають в якусь дивну гру, Жінки заплющили очі й показують, хто з них більше підходить для вказаних характеристик, зокрема, хто не хотів стати кухарем, забував кашу на плиті.

На всі запитання жінки відповідають весело з посмішками.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт запіканки з курячої печінки від Ольги Рябенко.

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