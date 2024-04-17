Скандинавський хліб без дріжджів та закваски від зірки «МайстерШефа»: смачно, а головне — корисно

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше пропонувала фоловерам приготувати запіканку з курячою печінкою, поділилася рецептом скандинавського хлібу.

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«Скандинавський хліб без дріжджів та закваски! Це дуже смачний та корисний хліб. Його можна їсти самостійно, як перекус. А головне — він дуже легко і швидко готується», — написала вона в Instagram.

Інгредієнти: — Насіння гарбуза — 100 г;

- Мікс насіння (льон, соняшникове, кунжут) — 100 г;

- Чіа — 80 г;

- Горіхово-фруктова суміш — 100 г (можна використати будь-які горіхи та сухофрукти);

- Вівсяні пластівці — 70 г;

- Псиліум (або борошно) — 40 г;

- Вода — 340 мл;

- Олія — 30 мл;

- Мед — 1 ст. л;

- Сіль — 1 ч.л. РЕКЛАМА Процес приготування: — В миску всипати всі сухі інгредієнти. Влити воду, олію та добре змішати.

- Форму для хліба змастити олією. Якщо у вас звичайна форма, то застелити пергаментом.

- Суміш викласти в форму, добре притискаючи.

- Накрити харчовою плівкою і залишити на 30 хв.

- Випікати при температурі 180° протягом 35 хв. Після цього дістати хліб з форми й покласти знову в духову шафу на решітку. Випікати ще 1 годину. РЕКЛАМА

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