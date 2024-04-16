Морквяна паска: красива та смачна

Великдень наближається. І «ФАКТИ» продовжують віртуальну дегустацію смачної великодньої випічки. Уже за самим рецептом можна зрозуміти, чи сподобається вам смак. Хтось любить сирну паску, хтось — шоколадну, хтось — традиційну.

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Рецептом морквяної паски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт великодньої глазурі на желатині.

- Таку паску, напевно, ви ще не куштували, вона незвичайна, — каже Елла Іванова. — За бажання додайте цукати.

Морквяна паска 250 г м'якого (попередньо перетертого через сито) сиру

200 г морквяного пюре

130 г цукру

120 г вершкового масла

3 жовтки

Сіль

13 г пресованих дріжджів

3 г ванільного цукру

450−500 г борошна

2 чайні ложки цитрусового цукру (збагаченого натертою на дрібній тертці цедрою без білої частини)

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. З'єднати для опари морквяне пюре, чайну ложку цукру, пресовані дріжджі та 50 г борошна і залишити в теплому місці хоча б хвилин на 20.

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У цей час вершкове масло з'єднуємо з ванільним і цитрусовим цукром та жовтками з сіллю і збиваємо. Додаємо м'який сир і знову збиваємо. З'єднуємо опару, що збільшилася вдвічі, з вершково-яєчно-сирковою сумішшю. Додаємо поступово просіяне борошно і вимішуємо тісто.

Даємо постояти йому пів години. Робимо обминку. Накриваємо плівкою і ще залишаємо підніматися на пів години.

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Випікаємо за 180 градусів 25−35 хвилин.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт запеченого сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

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