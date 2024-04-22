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Марокканські млинці без яєць та олії від Тетяна Литвинової: виглядають дуже естетично, а смакують ще краще

9:55 22 квітня 2024
Литвинова

Правильне харчування — це повноцінний раціон, в якому повинні бути всі необхідні продукти: м'ясо, злаки, молочні продукти, фрукти, овочі, горіхи. І турбуватись про те, щоб людина отримувала все необхідне для здоров'я, потрібно з дитинства, як це робить мама чотирьох дітей суперфіналістка «Майстер Шеф» Ольга Рябенко.

Але багато хто з нас хоч и прагне бути струнким та правильно харчуватись, все ж не може собі іноді відмовити у пирогах або млинцях.

Відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала приготувати легкі млинці — без яєць та олії.

Для такої смакоти знадобиться:
манка 250 г,
мука 40 г,
сіль ½ ч л,
дріжджі сухі 5 г,
розпушувач 1ч л з гіркою,
тепла вода 500 г,
сир моцарела.

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Як приготувати смачні й легкі млинці, кулінарка показала на відео.

Нагадаємо, незабаром Великдень. Господині будуть готувати святкові страви й пекти паски. Рецептом невагомих крафінів до Великодня поділилася кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.

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