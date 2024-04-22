Марокканські млинці без яєць та олії від Тетяна Литвинової: виглядають дуже естетично, а смакують ще краще

Правильне харчування — це повноцінний раціон, в якому повинні бути всі необхідні продукти: м'ясо, злаки, молочні продукти, фрукти, овочі, горіхи. І турбуватись про те, щоб людина отримувала все необхідне для здоров'я, потрібно з дитинства, як це робить мама чотирьох дітей суперфіналістка «Майстер Шеф» Ольга Рябенко.

ВІДЕО ДНЯ

Але багато хто з нас хоч и прагне бути струнким та правильно харчуватись, все ж не може собі іноді відмовити у пирогах або млинцях.



Відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала приготувати легкі млинці — без яєць та олії.

Для такої смакоти знадобиться:

манка 250 г,

мука 40 г,

сіль ½ ч л,

дріжджі сухі 5 г,

розпушувач 1ч л з гіркою,

тепла вода 500 г,

сир моцарела.

РЕКЛАМА

Як приготувати смачні й легкі млинці, кулінарка показала на відео.

Нагадаємо, незабаром Великдень. Господині будуть готувати святкові страви й пекти паски. Рецептом невагомих крафінів до Великодня поділилася кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.

РЕКЛАМА

152

Читайте нас у Facebook