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Книга рецептів

Паска на вершках: дуже простий рецепт

22:00 20 квітня 2024
Паска на вершках

Великодня випічка - одна з найсмачніших і найочікуваніших. Цікаво дегустувати різні види пасок. А яку любите ви? Якому декору надаєте перевагу?

Рецептом паски на вершках поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати глазур для паски без білка.

Паска на вершках

  • 150 г вершків
  • 500 -550 г борошна
  • 8 г ванільного цукру
  • 15 г пресованих дріжджів
  • 150 г цукру
  • 150 г вершкового масла
  • 150 г яєць
  • Щіпка солі та куркуми
  • 150 г родзинок
  • Сік 1 апельсина

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури

Готуємо опару

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Беремо із загальної кількості інгредієнтів

  • 100 г вершків
  • Дріжджі
  • 1 чайну ложку цукру
  • 50 г борошна

Усе з'єднуємо, даємо постояти 30 хвилин.

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Яйця збиваємо з цукром і ванільним цукром. Додаємо куркуму (для більш яскравого кольору). Потім — опару і добре все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто, поступово додаючи розтоплене вершкове масло і решту теплих вершків. Вимішуємо. Накриваємо плівкою. І залишаємо в теплому місці хвилин на 30.

Зробити обминку, змастивши руки олією, і залишити ще на пів години.

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Додати родзинки, витримані в апельсиновому соку дві години, перемішати і залишити ще на пів години. Наповнюємо формочки наполовину. І залишаємо в теплому місці для збільшення об'єму приблизно в 2 рази.

Випікаємо за 170 градусів 30−35 хвилин.

Нагадаємо рецепт запеченого сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

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