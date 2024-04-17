Паска на вершках: дуже простий рецепт
Великодня випічка - одна з найсмачніших і найочікуваніших. Цікаво дегустувати різні види пасок. А яку любите ви? Якому декору надаєте перевагу?
Рецептом паски на вершках поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати глазур для паски без білка.
Паска на вершках
- 150 г вершків
- 500 -550 г борошна
- 8 г ванільного цукру
- 15 г пресованих дріжджів
- 150 г цукру
- 150 г вершкового масла
- 150 г яєць
- Щіпка солі та куркуми
- 150 г родзинок
- Сік 1 апельсина
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури
Готуємо опару
Беремо із загальної кількості інгредієнтів
- 100 г вершків
- Дріжджі
- 1 чайну ложку цукру
- 50 г борошна
Усе з'єднуємо, даємо постояти 30 хвилин.
Яйця збиваємо з цукром і ванільним цукром. Додаємо куркуму (для більш яскравого кольору). Потім — опару і добре все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто, поступово додаючи розтоплене вершкове масло і решту теплих вершків. Вимішуємо. Накриваємо плівкою. І залишаємо в теплому місці хвилин на 30.
Зробити обминку, змастивши руки олією, і залишити ще на пів години.
Додати родзинки, витримані в апельсиновому соку дві години, перемішати і залишити ще на пів години. Наповнюємо формочки наполовину. І залишаємо в теплому місці для збільшення об'єму приблизно в 2 рази.
Випікаємо за 170 градусів 30−35 хвилин.
Нагадаємо рецепт запеченого сиру.
Фото з альбому Елли Іванової28
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