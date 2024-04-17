Паска на вершках: дуже простий рецепт

Великодня випічка - одна з найсмачніших і найочікуваніших. Цікаво дегустувати різні види пасок. А яку любите ви? Якому декору надаєте перевагу?

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом паски на вершках поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати глазур для паски без білка.

Паска на вершках 150 г вершків

500 -550 г борошна

8 г ванільного цукру

15 г пресованих дріжджів

150 г цукру

150 г вершкового масла

150 г яєць

Щіпка солі та куркуми

150 г родзинок

Сік 1 апельсина

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури

Готуємо опару

РЕКЛАМА

Беремо із загальної кількості інгредієнтів

100 г вершків

Дріжджі

1 чайну ложку цукру

50 г борошна

Усе з'єднуємо, даємо постояти 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Яйця збиваємо з цукром і ванільним цукром. Додаємо куркуму (для більш яскравого кольору). Потім — опару і добре все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто, поступово додаючи розтоплене вершкове масло і решту теплих вершків. Вимішуємо. Накриваємо плівкою. І залишаємо в теплому місці хвилин на 30.

Зробити обминку, змастивши руки олією, і залишити ще на пів години.

РЕКЛАМА

Додати родзинки, витримані в апельсиновому соку дві години, перемішати і залишити ще на пів години. Наповнюємо формочки наполовину. І залишаємо в теплому місці для збільшення об'єму приблизно в 2 рази.

Випікаємо за 170 градусів 30−35 хвилин.

Нагадаємо рецепт запеченого сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

28

Читайте нас у Facebook