Ціни на газ не зростатимуть ще рік, — «Нафтогаз України»

В Україні, де нещодавно відчутно подорожчала «комуналка», ціна на газ для всіх домогосподарств залишається незмінною ще протягом року. Про це повідомили в компанії «Нафтогаз України».

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«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжила дію тарифного плану „Фіксований“ ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)», — йдеться у повідомленні.

«„Нафтогаз“ діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», — наголосив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли потрібно передавати інформацію про доставку газу.

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