Як приготувати спаржу, щоб насолодитись її смаком: прості лайфхаки

Настає сезон спаржі, і багато хто з вас задається питанням — як приготувати її так, щоб вона була одночасно хрусткою, твердою і в той же час м'якою. На жаль, дуже легко переварити спаржу і зробити її несмачною. Зелена спаржа трохи популярніша за білу і частіше зустрічається в наших магазинах або овочевих крамницях. Проте обидва сорти дійсно смачні, і їх можна готувати по-різному, пише Poprostu pycha.

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Вони є чудовим доповненням до багатьох страв або салатів, запечених або приготованих на грилі. Скористайтеся цим коротким сезоном, коли спаржа доступна, і влаштуйте справжнє свято на своїй кухні! Незалежно від того, чи використовуєте ви зелену або білу спаржу, тривалість приготування залежить головним чином від того, наскільки вона товста.

Промиваємо зелену спаржу (а також білу) під проточною водою. Відрізаємо у спаржі дерев'янисту частину. Зелену спаржу можна не чистити (якщо вона не дуже товста і не переросла). Біла спаржа потребує легкого очищення, наприклад, за допомогою овочечистки.

В обох випадках ви позбудетеся жорсткої, дерев'янистої частини. За бажанням можна обійтися і без ножа — просто акуратно зігніть стебло, і воно зламається в потрібному місці (там, де починається м'ясистий кінчик). Для варіння спаржі вам знадобиться вузька висока каструля. Можна перев'язати спаржу ниткою. Поставте її у киплячу воду вертикально. Оскільки головки готуються найшвидше, достатньо пари (їх не потрібно занурювати в киплячу воду).

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Покладіть спаржу в киплячу воду з сіллю, цукром і вершковим маслом. Зелену спаржу варити приблизно 4−5 хвилин. Білу спаржу варити приблизно 7−10 хвилин.

Якщо стебла дуже товсті, час варіння збільшується.

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Негайно вийняти з води та відцідити. Вони найкраще смакують гарячими. Полийте гарячу спаржу якісною оливковою олією і посипте тертим сиром пармезан.

Нагадаємо рецепт спаржі в беконі з пармезаном.

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