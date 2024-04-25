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Книга рецептів

І краплю соку в глазур: «бабусина» паска від Валентини Кущ

15:15 25 квітня 2024
Паска

Відома кулінарка Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом сирної шоколадної паски, розповіла як приготувати традиційну паску.

«В цьому році я не буду давати нового рецепту традиційної паски, бо в мене він один і готую я тільки по ньому. Це рецепт моєї бабусі. Тому наче від сердця відриваю і ділюсь кращим з Вами, а повірте, вона супер смачна! Запасіться терпінням! Готувати їх дуже просто, але потрібно багато часу. І вартують вони кожної витраченої хвилинки», — написала вона.

Інгредєнти:

Нам потрібно (на 4 середні паски):
Борошно — 500 гр
Дріжджі живі! — 25 гр
Яйця — 5 (жовтки в тісто, білок для глазурі)
Молоко — 250 гр
Цукор — 200 гр
Масло вершкове (гарної якості!) — 150 гр
Сухофрукти — 250 гр (тут можна горішки і все що за смаком)
Ванільний цукор — 20 гр
Лимон (цедра в Паску, а краплина соку в глазур)
Пудра цукрова — 180−200

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Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару. Дріжджі змішуємо з 100 гр борошна і 150 гр теплого молока. В цьому рецепті краще брати саме живі дріжджі. Змішуємо до однорідності. Накриваємо рушником, ставимо в тепле місце і чекаємо 30−40 хвилин для активації дріжджів. Мають з’явитися пухирці.

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За цей час жовтки збиваємо з цукром, не довго, декілька хвилин. Додаємо м’яке вершкове масло і теж взбиваємо до однорідності.

Якщо опара підійшла, то поступово додаємо масляно-яєчну суміш, вимішуємо і знову ставимо підходити в тепле місце. На годину. Опара має добре збільшитись і стати рихлою.

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Далі додаємо решту борошна, тепле молоко, цедру та ваніль. Добре вимішуємо, тісто буде досить м’яке, ставимо в тепло на 1 годину. Після цього додаємо сухофрукти (їх треба окропити або за бажанням замочити до цього на декілька днів в алкоголі), добре обсипані борошном. Вимішуємо.

Наповнюємо наші форми для випікання тістом, трішки більше ніж на половину (приблизно на 1 палець) і знову даєм розстоятись в теплі, накривши рушником. Тісто має дійти майже до краю форми. До кінця форми має залишатись 1−2 пальці. Тільки тоді запікаємо. При 180 — 35−40 хвилин (для великої паски). Перевіряємо шпажкою.

Глазур

«Цей раз я робила міцну, колючу. Вона майже одразу сохне, тому працювати з нею треба швидко. 1 дуже холодний білок взбиваємо міксером. Приблизно хвилини три. Додаємо до нього пару крапель соку лимону і продовжуємо збивати. Маса буде пухка і повітряна. Далі частинами додаємо пудру. Маса стане дуже густою. Зручно її наносити ложкою. А якщо покласти в кондитерський мішок, то можна зробити красиві підтікання. Готово», — написала кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати ніжну паску на олександрійському тісті, а також — бездріжджову паску.

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