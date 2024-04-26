Фаршировані яйця: чудова ідея для святкового столу

А ви вже продумали меню для великоднього столу? Якщо ні, то ще є час. Ідей багато. Важливо вибрати те, що вам до смаку і по кишені. Страви з яєць смачні та досить бюджетні. І якщо увімкнути фантазію, можна приготувати справжні делікатеси.

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Рецептом фаршированих яєць поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготуємо дуже смачні фаршировані яйця, — каже Елла Іванова. — Вони можуть стати й окрасою святкового столу. Це дуже весняна, яскрава страва.

Фаршировані яйця Приготуємо маринад із буряків РЕКЛАМА 1 буряк

200 мл води

1 чайна ложка оцту

Сіль та цукор за смаком

Пару гвоздичок, 1 лавровий листок

Буряк ріжемо на слайси. З'єднавши з рештою інгредієнтів, доводимо до кипіння.

5 яєць відварюємо та очищаємо. Заливаємо маринадом. Даємо постояти 2−3 години для набуття красивого кольору.

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Ріжемо на половинки. Акуратно витягуємо жовтки. У жовтки додаємо сіль, перець, сир «філафдельфія» або інший м'який сир (100 г) і чайну ложку хрону. Перемішати, скачати кульки і обваляти у дрібно нарізаній зелені. Начинити білок.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт закуски з варених яєць із оселедцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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