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Фаршировані яйця: чудова ідея для святкового столу

22:25 30 квітня 2024
Фаршировані яйця

А ви вже продумали меню для великоднього столу? Якщо ні, то ще є час. Ідей багато. Важливо вибрати те, що вам до смаку і по кишені. Страви з яєць смачні та досить бюджетні. І якщо увімкнути фантазію, можна приготувати справжні делікатеси.

Рецептом фаршированих яєць поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготуємо дуже смачні фаршировані яйця, — каже Елла Іванова. — Вони можуть стати й окрасою святкового столу. Це дуже весняна, яскрава страва.

Фаршировані яйця

Приготуємо маринад із буряків

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  • 1 буряк
  • 200 мл води
  • 1 чайна ложка оцту
  • Сіль та цукор за смаком
  • Пару гвоздичок, 1 лавровий листок

Буряк ріжемо на слайси. З'єднавши з рештою інгредієнтів, доводимо до кипіння.

5 яєць відварюємо та очищаємо. Заливаємо маринадом. Даємо постояти 2−3 години для набуття красивого кольору.

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Ріжемо на половинки. Акуратно витягуємо жовтки. У жовтки додаємо сіль, перець, сир «філафдельфія» або інший м'який сир (100 г) і чайну ложку хрону. Перемішати, скачати кульки і обваляти у дрібно нарізаній зелені. Начинити білок.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт закуски з варених яєць із оселедцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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