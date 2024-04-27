Неперевершений рейндлінг: Великодня австрійська випічка, яку потрібно спробувати хоча б один раз у житті

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала, як приготувати сирний пиріг «Сльози ангела», він же «Краплі роси», запропонувала рецепт рейндлінга — великодньої австрійської випічки.

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«Якщо не на Великдень, то хоч раз у житті раджу спробувати приготувати — це неперевершено!» — стверджує Світлана Левицька.

Інгредієнти: Молоко — 270 мл;

Борошно — 500 г;

Свіжі дріжджі — 20 г;

Сіль — 7 г;

Цукор — 30 г;

Масло — 40 г;

Яйце;

Цедра лимону;

Ваніль. Для начинки: Сухофрукти — 250 г;

Ром — 50 г;

Цукор — 50 г;

Кориця — 5 г;

Яблуко;

Горіхи — 50 г.

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Приготування: Заливаємо сухофрукти ромом.

Австрійці не заморочуються з опарою, тому ви можете одразу замісити тісто з усіх інгредієнтів. Якщо ж для опари, то змішуємо тепле молоко, дріжджі, 200 грамів борошна, ложку цукру. Накриваємо, залишаємо бродити.

Яйце збиваємо з цукром і сіллю, додаємо цедру і ваніль, вводимо опару і залишок борошна. Замішуємо однорідне тісто, поступово вводимо масло. Відставляємо в сторону до збільшення у два рази.

Зливаємо ром з сухофруктів. Додаємо товчені горіхи, терте яблуко.

Тісто обминаємо, формуємо прямокутник, змащуємо розтопленим маслом, посипаємо міксом цукру і кориці. Викладаємо сухофрукти.

Загортаємо все в рулет, поміщуємо у металеву форму. Даємо підійти.

Випікаємо при 180 градусах 50 хвилин.

Охолоджуємо і насолоджуємось!

Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, розповіла, як приготувати «швидку» сирну паску без дріжджів до Великодня.

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Фото — скріншот

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