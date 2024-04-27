Неперевершений рейндлінг: Великодня австрійська випічка, яку потрібно спробувати хоча б один раз у житті
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала, як приготувати сирний пиріг «Сльози ангела», він же «Краплі роси», запропонувала рецепт рейндлінга — великодньої австрійської випічки.
«Якщо не на Великдень, то хоч раз у житті раджу спробувати приготувати — це неперевершено!» — стверджує Світлана Левицька.
Інгредієнти:
- Молоко — 270 мл;
- Борошно — 500 г;
- Свіжі дріжджі — 20 г;
- Сіль — 7 г;
- Цукор — 30 г;
- Масло — 40 г;
- Яйце;
- Цедра лимону;
- Ваніль.
Для начинки:
- Сухофрукти — 250 г;
- Ром — 50 г;
- Цукор — 50 г;
- Кориця — 5 г;
- Яблуко;
- Горіхи — 50 г.
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Приготування:
- Заливаємо сухофрукти ромом.
- Австрійці не заморочуються з опарою, тому ви можете одразу замісити тісто з усіх інгредієнтів. Якщо ж для опари, то змішуємо тепле молоко, дріжджі, 200 грамів борошна, ложку цукру. Накриваємо, залишаємо бродити.
- Яйце збиваємо з цукром і сіллю, додаємо цедру і ваніль, вводимо опару і залишок борошна. Замішуємо однорідне тісто, поступово вводимо масло. Відставляємо в сторону до збільшення у два рази.
- Зливаємо ром з сухофруктів. Додаємо товчені горіхи, терте яблуко.
- Тісто обминаємо, формуємо прямокутник, змащуємо розтопленим маслом, посипаємо міксом цукру і кориці. Викладаємо сухофрукти.
- Загортаємо все в рулет, поміщуємо у металеву форму. Даємо підійти.
- Випікаємо при 180 градусах 50 хвилин.
- Охолоджуємо і насолоджуємось!
Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, розповіла, як приготувати «швидку» сирну паску без дріжджів до Великодня.
Фото — скріншот120
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