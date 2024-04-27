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Неперевершений рейндлінг: Великодня австрійська випічка, яку потрібно спробувати хоча б один раз у житті

12:43 27 квітня 2024
Рейндлінг

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала, як приготувати сирний пиріг «Сльози ангела», він же «Краплі роси», запропонувала рецепт рейндлінга — великодньої австрійської випічки.

«Якщо не на Великдень, то хоч раз у житті раджу спробувати приготувати — це неперевершено!» — стверджує Світлана Левицька.

Інгредієнти:

  • Молоко — 270 мл;
  • Борошно — 500 г;
  • Свіжі дріжджі — 20 г;
  • Сіль — 7 г;
  • Цукор — 30 г;
  • Масло — 40 г;
  • Яйце;
  • Цедра лимону;
  • Ваніль.

Для начинки:

  • Сухофрукти — 250 г;
  • Ром — 50 г;
  • Цукор — 50 г;
  • Кориця — 5 г;
  • Яблуко;
  • Горіхи — 50 г.

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Приготування:

  • Заливаємо сухофрукти ромом.
  • Австрійці не заморочуються з опарою, тому ви можете одразу замісити тісто з усіх інгредієнтів. Якщо ж для опари, то змішуємо тепле молоко, дріжджі, 200 грамів борошна, ложку цукру. Накриваємо, залишаємо бродити.
  • Яйце збиваємо з цукром і сіллю, додаємо цедру і ваніль, вводимо опару і залишок борошна. Замішуємо однорідне тісто, поступово вводимо масло. Відставляємо в сторону до збільшення у два рази.
  • Зливаємо ром з сухофруктів. Додаємо товчені горіхи, терте яблуко.
  • Тісто обминаємо, формуємо прямокутник, змащуємо розтопленим маслом, посипаємо міксом цукру і кориці. Викладаємо сухофрукти.
  • Загортаємо все в рулет, поміщуємо у металеву форму. Даємо підійти.
  • Випікаємо при 180 градусах 50 хвилин.
  • Охолоджуємо і насолоджуємось!

Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, розповіла, як приготувати «швидку» сирну паску без дріжджів до Великодня.

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