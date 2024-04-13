Заскочили до пабу: принц Вільям з тещею насолоджуються життям

Принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей проводять шкільні канікули у своєму будинку в Північному Норфолку. Їх поїздка в сільську місцевість відбувається в той час, коли Кейт продовжує лікування від раку, пише Express.

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Вважається, що теща Вільяма Керол Міддлтон залишається з його родиною. За словами редактора щоденника Daily Mail Річарда Ідена, принц Уельський днями був помічений з Керол. Журналіст написав у своїй колонці: «Мені сказали, що на вихідних він заскочив до пабу в Північному Норфолку зі своєю тещею, яка, як кажуть, гостювала у принца і принцеси Уельських».

Один з відвідувачів пояснив, що візит був дуже стриманим, додавши: «Він просто зайшов і пройшов через паб. Здається, він був з Керол Міддлтон».

Пан Іден також відзначив те, що принц Вільям може вільно займатися звичайними повсякденними справами:

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«Принц Гаррі сказав, що вони з Меган втекли з Британії у 2020 році, побоюючись за своє життя, проте його брат принц Вільям, здається, може насолоджуватися цілком нормальним життям».

Принц Вільям і принцеса Кейт

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Візит до пабу припав на час, коли Керол Міддлтон називають силою, яка тримає сім'ю разом, поки Кейт проходить курс лікування від онкозахворювання. Відомо, що 69-річна жінка дуже близька зі своєю старшою донькою, а онуки — 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принц Луї — називають її «фігурою, схожою на Мері Поппінс». Джерело, близьке до сім'ї, розповіло The Independent, що Керол допомагає відвозити дітей до школи й надає величезну підтримку без будь-якої суєти.

Батьки принцеси Майкл і Керол Міддлтон, які наразі відчувають труднощі з бізнесом, а також її сестра Піппа Метьюз і брат Джеймс Міддлтон живуть за декілька хвилин їзди від Віндзора. Тому, коли Кейт повертається додому в котедж Аделаїда, її сім'я знаходиться поруч і готова надати будь-яку необхідну допомогу.

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Раніше Кейт і Вільям заявили, що надзвичайно вдячні громадскості за розуміння і зворушені словами підтримки.

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