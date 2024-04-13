Заскочили до пабу: принц Вільям з тещею насолоджуються життям
Принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей проводять шкільні канікули у своєму будинку в Північному Норфолку. Їх поїздка в сільську місцевість відбувається в той час, коли Кейт продовжує лікування від раку, пише Express.
Вважається, що теща Вільяма Керол Міддлтон залишається з його родиною. За словами редактора щоденника Daily Mail Річарда Ідена, принц Уельський днями був помічений з Керол. Журналіст написав у своїй колонці: «Мені сказали, що на вихідних він заскочив до пабу в Північному Норфолку зі своєю тещею, яка, як кажуть, гостювала у принца і принцеси Уельських».
Один з відвідувачів пояснив, що візит був дуже стриманим, додавши: «Він просто зайшов і пройшов через паб. Здається, він був з Керол Міддлтон».
Пан Іден також відзначив те, що принц Вільям може вільно займатися звичайними повсякденними справами:
«Принц Гаррі сказав, що вони з Меган втекли з Британії у 2020 році, побоюючись за своє життя, проте його брат принц Вільям, здається, може насолоджуватися цілком нормальним життям».
Візит до пабу припав на час, коли Керол Міддлтон називають силою, яка тримає сім'ю разом, поки Кейт проходить курс лікування від онкозахворювання. Відомо, що 69-річна жінка дуже близька зі своєю старшою донькою, а онуки — 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принц Луї — називають її «фігурою, схожою на Мері Поппінс». Джерело, близьке до сім'ї, розповіло The Independent, що Керол допомагає відвозити дітей до школи й надає величезну підтримку без будь-якої суєти.
Батьки принцеси Майкл і Керол Міддлтон, які наразі відчувають труднощі з бізнесом, а також її сестра Піппа Метьюз і брат Джеймс Міддлтон живуть за декілька хвилин їзди від Віндзора. Тому, коли Кейт повертається додому в котедж Аделаїда, її сім'я знаходиться поруч і готова надати будь-яку необхідну допомогу.
Раніше Кейт і Вільям заявили, що надзвичайно вдячні громадскості за розуміння і зворушені словами підтримки.263
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