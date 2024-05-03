Україна методично знищує російську протиповітряну оборону в Криму. Військовий аналітик Петро Черник розповів charter97, наскільки це важливо й коли чекати знищення Кримського мосту.

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«Крим — це велика військова база. Якби вдалося відбити півострів, це був би для нас фантастичний успіх і дуже серйозний удар по путіну. Адже Крим для нього — сакральний. До речі, відбивати Крим набагато легше, ніж Донбас. Донбас — це височина і велика агломерація. Окупанти маленьку Авдіївку брали 10 років, а Донбас у десятки разів більший. Крим же зовсім інша філософія. Для його відбиття потрібно, щоб під воду пішов Кримський міст. Для цього потрібні великі залпи балістичних і крилатих ракет, а також серйозна хвиля безпілотників. Підкреслю, російська система ППО в Криму — найщільніша на планеті Земля. Наше завдання — методично і скрупульозно знищувати зенітно-ракетні комплекси, авіацію».

Черник зазначив, що Кримським мостом, а особливо через залізничну частину, йде 90% всієї логістики.

«Його знищення — довготривала операція. Йдеться не про 1−3 місяці, а з прицілом на рік. Але те, що Кримський міст піде під воду, у мене немає жодних сумнівів. Ба більше, за зниженого зенітно-ракетного прикриття ми можемо підняти частоту ударів безпілотниками по півострову. Можна навіть подумати про точкові десанти. Мінімум 90 хороших британських човнів для швидкого десантування ми отримали, і такий досвід у нас уже є. Такі дії навколо Криму називаються „операцією стратегічного удушення“. Є всі підстави для того, щоб вона стала успішною. Винищувачі F-16, які скоро прибудуть в Україну, тут сильно допоможуть. Вони зможуть закрити небо над Кримом, тоді не зможуть літати навіть Іл-76, які можуть брати на борт до 40 тонн».

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Раніше повідомлялося, що союзники дали дозвіл, і Україна може використовувати нову зброю для ураження цілей у Криму.

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