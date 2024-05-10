Якщо залишилася паска: як просто й швидко приготувати з неї найсмачніший десерт

Великодня випічка гарна, ароматна, смачна й ситна. Щоправда, іноді люди печуть або купують стільки пасок, що не можуть з'їсти всі. А якщо хтось ще й пригощає, то…

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З паски можна приготувати чудові сухарики, підсушивши скибочки в духовці. А можна використовувати її для приготування різноманітних десертів. Важливо увімкнути фантазію. Відкривати для себе нове завжди цікаво.

Рецептом десерту на основі паски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Якщо після Великодня у вас залишилися пасочки, ви можете приготувати на їх основі чудовий десерт, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно! А готується найпростіше. Подавайте до чаю чи кави.

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Десерт на основі паски

1 паска

2−3 яйця

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200 г молока

30 г цукру

Нарізаємо паску на шматочки, з'єднуємо молоко, яйця та цукор, і в цій суміші обмочуємо скибочки паски, все це запікаємо, зверху заливши сумішшю, що залишилася.

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Запікаємо у духовці при 180 градусах 15−20 хвилин.

Під час подачі можна посипати цукровою пудрою.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як зробити чудові сухарики з паски.

Фото з альбому Елли Іванової

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