Якщо залишилася паска: як просто й швидко приготувати з неї найсмачніший десерт
Великодня випічка гарна, ароматна, смачна й ситна. Щоправда, іноді люди печуть або купують стільки пасок, що не можуть з'їсти всі. А якщо хтось ще й пригощає, то…
З паски можна приготувати чудові сухарики, підсушивши скибочки в духовці. А можна використовувати її для приготування різноманітних десертів. Важливо увімкнути фантазію. Відкривати для себе нове завжди цікаво.
Рецептом десерту на основі паски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Якщо після Великодня у вас залишилися пасочки, ви можете приготувати на їх основі чудовий десерт, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно! А готується найпростіше. Подавайте до чаю чи кави.
Десерт на основі паски
1 паска
2−3 яйця
200 г молока
30 г цукру
Нарізаємо паску на шматочки, з'єднуємо молоко, яйця та цукор, і в цій суміші обмочуємо скибочки паски, все це запікаємо, зверху заливши сумішшю, що залишилася.
Запікаємо у духовці при 180 градусах 15−20 хвилин.
Під час подачі можна посипати цукровою пудрою.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповіла, як зробити чудові сухарики з паски.
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Фото з альбому Елли Іванової44
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