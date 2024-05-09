Чудові сухарики з паски: за вас усе зробить духовка
Великодня випічка завжди дуже смачна і красива. Але часом люди печуть пасок більше, ніж можуть з'їсти. А якщо врахувати ще й ті паски, якими пригощають рідні та близькі…
Прекрасна ідея — перетворити решту пасок на сухарики. До речі, сухарики на основі пасок можна навіть купити в магазинах. І коштують вони недешево. То чому ж сухарики не приготувати вдома? Це легко і просто. До речі, подібні сухарики можна приготувати практично з будь-якої здоби.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка розповідала, як приготувати часникові сухарики з черствого хліба.
- Якщо в мене залишаються паски, я готую ароматні сухарики, — каже Елла Іванова. — Вони розлітаються в сім'ї, як насіння, бо смакують неймовірно. Спробуйте приготувати і ви — не пошкодуєте. Такі сухарики чудові до чаю та кави.
Сухарики з великодньої випічки
Нам потрібні тільки пасочки, що залишилися.
Нарізаємо їх соломкою.
Духовку нагріваємо до 100 градусів.
Сухарики кладемо в один шар на деко в духовку і одразу вимикаємо її. Поки остигає духовка, сухарики будуть готові.
І смачного!
Нагадаємо рецепт холодного бурякового супу з руколою, який особливо смакує із сухариками.
Фото з альбому Елли Іванової28
Читайте нас у Facebook