Чудові сухарики з паски: за вас усе зробить духовка

Великодня випічка завжди дуже смачна і красива. Але часом люди печуть пасок більше, ніж можуть з'їсти. А якщо врахувати ще й ті паски, якими пригощають рідні та близькі…

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Прекрасна ідея — перетворити решту пасок на сухарики. До речі, сухарики на основі пасок можна навіть купити в магазинах. І коштують вони недешево. То чому ж сухарики не приготувати вдома? Це легко і просто. До речі, подібні сухарики можна приготувати практично з будь-якої здоби.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка розповідала, як приготувати часникові сухарики з черствого хліба.

- Якщо в мене залишаються паски, я готую ароматні сухарики, — каже Елла Іванова. — Вони розлітаються в сім'ї, як насіння, бо смакують неймовірно. Спробуйте приготувати і ви — не пошкодуєте. Такі сухарики чудові до чаю та кави.

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Сухарики з великодньої випічки

Нам потрібні тільки пасочки, що залишилися.

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Нарізаємо їх соломкою.

Духовку нагріваємо до 100 градусів.

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Сухарики кладемо в один шар на деко в духовку і одразу вимикаємо її. Поки остигає духовка, сухарики будуть готові.

І смачного!

Нагадаємо рецепт холодного бурякового супу з руколою, який особливо смакує із сухариками.

Фото з альбому Елли Іванової

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