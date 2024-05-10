На підході критична фаза війни: Павлюк розповів, як будуть захищати Київ

В той час як Україна очікує допомогу від Сполучених Штатів Америки, росія кидає на поле бою всю боєздатну техніку.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist.



За словами командувача Сухопутних військ, наразі ворог намагається випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.

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«росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них», — додав Павлюк.

Також він заявив, що протягом двох місяців очікується критична фаза війна, і одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ — це підготовка десяти нових бригад. Павлюк зазначає, що головною проблемою є техніка, а не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки і сподівається на допомогу Заходу.

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За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Павлюк пояснює, що за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.

«Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому», — сказав Павлюк.

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Зазначимо, що наразі найгарячіші бої точаться у Донецькій та Харківській областях. Сьогодні, 10 травня, росіяни активізували дії поблизу міста Вовчанськ у Харківській області. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відбувся артилерійський бій, атаку ворога зупинили. Раніше очільник держави заявляв, що ворог бажає захопити Часів Яр до 9 травня або бодай до майбутнього візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю. Водночас відбиття наступу ворога дозволить зруйнувати його плани щодо контрнаступу у червні. Як відзначав Зеленський, Україна здатна зупинити окупантів на сході у разі посилення поставок озброєння.

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