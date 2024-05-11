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Події

Лише в Алчевську нарахували понад 300 нових могил: подробиці щодо втрат окупантів на Луганщині

13:05 11 травня 2024
могили росіян

Українські дрони атакують нафтобази не тільки на окупованій території України, але й у росії. Нафтобаза в Луганську допалала, а у місті і навколо нього виник дефіцит пального. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, окупанти обіцяють, що згодом все буде гаразд, хоча на заправках ситуація критична.

«Кажуть про „тимчасові труднощі“. Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій „лнр“ поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим», — написав Артем Лисогор.

Очільник ОВА зазначив, що крім проблем із пальним, у ворога багато втрат і в армії.

«Почав танути міф щодо „потерь нет“. Зокрема, лише в Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих військових із підрозділів армії рф. Значна частина мобілізованих чоловіків вважається зниклими без вісти. По супутниковому телебаченню „руський мир“ це не покажуть. Бо не можна», — зазначив чиновник.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що окупований Крим став могильником солдатів агресора.

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