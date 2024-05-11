Лише в Алчевську нарахували понад 300 нових могил: подробиці щодо втрат окупантів на Луганщині

Українські дрони атакують нафтобази не тільки на окупованій території України, але й у росії. Нафтобаза в Луганську допалала, а у місті і навколо нього виник дефіцит пального. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, окупанти обіцяють, що згодом все буде гаразд, хоча на заправках ситуація критична.

ВІДЕО ДНЯ

«Кажуть про „тимчасові труднощі“. Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій „лнр“ поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим», — написав Артем Лисогор.

Очільник ОВА зазначив, що крім проблем із пальним, у ворога багато втрат і в армії.

«Почав танути міф щодо „потерь нет“. Зокрема, лише в Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих військових із підрозділів армії рф. Значна частина мобілізованих чоловіків вважається зниклими без вісти. По супутниковому телебаченню „руський мир“ це не покажуть. Бо не можна», — зазначив чиновник.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що окупований Крим став могильником солдатів агресора.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook