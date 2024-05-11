Дитину захитує у дорозі: лікар дав дієві поради боротьби з цим

Захитування частіше зустрічається у дітей від 2 до 12 років. Це є звичайною нормальною реакцією, яка виникає у 25% людей. Викликається підвищеною чутливістю внутрішнього вуха. І не пов'язано з емоційними проблемами чи будь-яким фізичним захворюванням, пояснює дитячий алерголог Дмитро Муштин, який раніше розповідав, що слід знати про пневмонію у дітей.

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«Симптоми захитування зазвичай відрізняються залежно від людини. Багато з них виникають постійно, зокрема:

запаморочення,

головний біль,

блідість шкіри,

холодний піт,

нудота,

блювання.

Якщо вашій дитині більше 12 років, посадіть її на переднє сидіння.

До 12 років попросіть дитину сидіти на середньому задньому сидінні. Це має допомогти йому дивитися у переднє вікно.

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Заохочуйте дитину дивитися на речі за межами автомобіля, а не зосереджуватися на книгах, іграх чи екранах гаджетів, оскільки це посилює запаморочення. Якщо ваша дитина здатна задрімати, подорож під час сну може допомогти".

Ретельно плануйте харчування перед поїздкою, радить лікар. Не давайте дитині багато їжі та уникайте жирних або гострих страв безпосередньо перед або під час поїздки в автомобілі.

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«Якщо подорож буде довгою, дайте дитині небагато легкої закуски — наприклад, сухих крекерів та прохолодної води. Забезпечте вентиляцію повітря. Адекватна вентиляція може допомогти запобігти захитуванню. Пропонуйте відволікання. Якщо ваша дитина схильна до захитування, спробуйте відволікти її під час поїздок розмовами, слуханням музики або співом.

Робіть періодичні зупинки, щоб подихати свіжим повітрям, випити води чи прогулятися. Бажано проконсультуватися з лікарем, перш ніж давати дитині будь-які нові ліки. Ефективність браслетів при захитуванні все ще невідома".

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