Корисний запашний хліб з насінням: за цим рецептом вийде у кожної господині

Багато хто вважає, що приготування хліба займає багато часу через дуже складний процес. Але насправді це простіше, ніж здається. І коли спробуєте вдома спекти хліб, ви переконаєтеся в цьому. Цей домашній хліб з насінням такий смачний, що будете готувати його щотижня, впевнена фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

300 г борошна вищого ґатунку

100 г цільнозернового борошна

60 г житнього борошна

25 г цукру

10 г солі

20 г пресованих дріжджів

275 г води

50 г вершкового масла

50 г насіння льону

70 г насіння соняшника + 20 г для посипання

Приготування:

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Насіння підсушити в духовці. В чаші міксера з’єднати всі сухі інгредієнти, масло та половину води. Почати заміс, поступово додавати воду. Коли тісто стане еластичне й легко відходитиме від стінок чаші, всипати насіння, розмішати.

При ручному замісі. Потрібно розчинити дріжджі в теплій воді, додати сіль, цукор. Поступово всипати борошно й замішувати тісто. Тісто перекласти в миску, накрити рушником та залишити при кімнатній температурі на 30 хв.

Тісто розділити на дві частини. Закруглити дві заготовки. Викласти на деко, вистелене пергаментом, швом вниз. Хліб також можна випікати у формах. Якщо форм нема, просто на деку. Деко з хлібом поставити у вимкнену духовку підходити на 1,5 години. Накрити рушником. Перед випічкою хліб обережно змастити водою та притрусити насінням. Зробити зверху надріз. Випікати при 220 градусах 20−30 хв. Повністю охолодити.

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А кулінарка Марина Хвіль раніше ділилася своїм рецептом цибулевого пшенично-житнього хліба.

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