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Кабачки з помідорами під сиром: сезонна страва, яка підкорить навіть гурманів

20:19 24 травня 2024
Кабачки з помідорами під сиром

Щовесни вони повертаються. Можна готувати кабачки і взимку, але дорожче, та й помідори не такі соковиті бувають. Для цієї страви кабачки краще брати більш дрібні, коктейльні, влітку ідеальні рожеві. Молоді кабачки можна замінювати на цукіні, ділиться фудблогерка Анна Паукова.

Інгредієнти:

  • 2−3 молодих кабачки
  • 2 помідори
  • твердий сир — 150 г
  • петрушка
  • борошно
  • олія

Для соусу: пара столових ложок майонезу/жирних вершків/йогурту, розбавляємо водою/нежирними вершками до сметаноподібного стану, додаємо зубчик часнику

Приготування:

Нарізаємо кабачки кружечками товщиною 1−1,5 см, присолюємо, залишаємо на 10 хвилин. Прибираємо зайву вологу. Обвалюємо у борошні. Смажимо на олії до скоринки з обох боків. Нарізаємо гострим ножем на тонесенькі слайси томати. Готуємо соус. Викладаємо у велику круглу форму/тарілку кабачки, соус, томати (трохи присолюємо), якщо є ще — кабачки, соус, томати. Зверху натертий сир і петрушку. Ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин.

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Нагадаємо рецепт овочевої сковорідки.

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