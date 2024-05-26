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Корисні кабачкові чіпси з духовки: можна тим, хто на дієті

20:18 27 травня 2024
кабачкові чіпси

Ви любите чипси, але шукаєте більш здорову альтернативу? Тоді запечені в духовці кабачкові чипси вам підійдуть! Вони хрусткі, смачні та ідеальний варіант замість традиційних картопляних чипсів, які можуть негативно впливати на здоров'я. Приготувати досить просто і займає близько 15 хвилин. Час випікання становить близько 40 хвилин, тому ви зможете насолоджуватися хрусткими чипсами менш ніж за годину, пише видання leckerschmecker.

Нам потрібно:

  • 2 великих кабачки
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 1 чайна ложка морської солі
  • ½ чайної ложки перцю
  • ½ чайної ложки порошку паприки за бажанням

Приготування:

Розігрійте духовку до 120 °C і застеліть деко папером для випікання. Кабачки помийте і наріжте тонкими скибочками (товщиною приблизно 2−3 мм). Чим тонше скибочки, тим хрусткішими будуть чипси. Помістіть скибочки в миску, додайте оливкову олію і добре перемішайте, щоб усі скибочки були покриті олією. Рівномірно розподіліть скибочки на деку, не накладаючи один на одного. Приправте морською сіллю, перцем і за бажанням порошком паприки.

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Запікайте чипси з кабачків близько 40 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими й хрусткими. Час від часу перевертайте їх, щоб вони рівномірно пропеклися. Дайте чипсам ненадовго охолонути, а потім подавайте їх теплими.

Також радимо приготувати корисні чипси з баклажанів, або домашні морквяні чипси, які сподобаються і дорослим, і дітям.

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