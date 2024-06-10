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Сирний лаваш без борошна — «ідеальний сніданок» та тренд американських фудблогерів

17:46 10 червня 2024
Сирний лаваш

Кулінарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розпвідала, як приготувати пиріг з фаршированими яблуками та сирною заливкою, запропонувала рецепт рецепт сирного лавашу із двох інгредієнтів (без борошна).

«Цей рецепт зараз в тренді у американських фуд блогерів. І це дійсно ідеальний сніданок. Легко готувати, мінімум інгредієнтів, корисно і капець як смачно. Скажу одразу, це точно буде готуватись ще не один раз у нас дома, а це вже заявочка на успіх. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 300 гр;
Яйця — 2 шт;

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«Я додала за бажанням сіль, перець, сухий часник, копчену паприку. Можна додати ароматних сухих травок. Але це все за бажанням», — написала кулінарка.

Спосіб приготування:

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Сир змішаємо з яйцями і перебʼємо все блендером. Додамо спеції. Виливаємо все на деко з пергаментом і запікаємо при 180° приблизно 30−40 хвилин. Має підрум’янитись. Знімаємо з пергаменту поки теплий, змащуємо улюбленим соусом, додаємо овочів і начинку за бажанням. Готово!

«Не перепікайте, бо буде ламатись. Старайтесь викладати на деко рівномірно, бо де тоненьке — буде крихке», — порадила вона.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачні японські роли на сніданок.

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