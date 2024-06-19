Приготуйте чай з ромашки: як лікувати сонячні опіки в домашніх умовах

Літо настало, а це означає, що настав час поніжитися на сонці. Але разом із задоволенням від проведеного на свіжому повітрі в літній сезон часу зазвичай приходить одна неминуча річ: сонячний опік. На щастя для всіх нас, існує безліч домашніх засобів, які можна використовувати для охолодження печіння, свербіння та лущення, що виникають внаслідок сонячних опіків, пише Healthline.

ВІДЕО ДНЯ

Сонячний опік — це, по суті, запалення шкіри. Один з найпростіших способів лікування запалення — охолодити уражену ділянку. Ефективний спосіб негайної допомоги при сонячних опіках — занурення у воду, будь то море, озеро або струмок. Занурення протягом дня може допомогти запобігти погіршенню сонячних опіків. Остерігайтеся басейнів, оскільки хлорована вода може ще більше подразнювати шкіру. Також слід уникати прямого прикладання льоду.

Кілька столових ложок харчової соди у ванну з прохолодною водою і занурення приблизно на 15−20 хвилин допомагає мінімізувати шкоду від сонця. Додавання чашки вівсяного відвару у ванну також заспокоює подразнення і допомагає шкірі зберігати природну вологу. Не скрабуйте шкіру ні у ванні, ні після того, як вийшли з неї. Промокніть шкіру рушником — але не тріть її.

Якщо у вас вдома немає рослини алое вера, вам варто її придбати. Гель, що міститься всередині цієї соковитої рослини, століттями використовувався для лікування різноманітних недуг, від розладів шлунку до ниркових інфекцій. Засоби від сонячних опіків з алое вера найчастіше продаються без рецепта.

РЕКЛАМА

Ромашковий чай може заспокоїти ваші нерви, але він також може заспокоїти вашу обгорілу шкіру. Заваріть чай, як зазвичай, і дайте йому охолонути. Коли він буде готовий, намочіть у ньому тканину і прикладіть її до ураженої ділянки. Якщо у вас алергія на пилок, вам не слід використовувати цей засіб. Він може викликати алергічну реакцію на вашій шкірі.

Поки ваша шкіра відновлюється, переконайтеся, що ви носите одяг, який не прилипає до неї. Шкіра — це найбільший орган вашого тіла, тому краще дати їй трохи простору для дихання, поки вона заживає після серйозної травми, наприклад, сонячного опіку. Натуральні волокна, такі як бавовна або бамбук, є найкращим покриттям після засмаги.

РЕКЛАМА

Додамо, поки ваша шкіра бореться з пошкодженнями від сонячних променів, їй потрібна волога, яку вона втратила під час перебування на сонці. Якщо ви ще не випиваєте вісім склянок води на день, неприємний сонячний опік має стати достатньою причиною, щоб почати це робити.

Нагадаємо про поради, як без проблем пережити спеку, та про рецепт ідеальної літньої страви.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook