Горіховий перекус та … пакет цвіркунів: трюки для плоского живота від Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі, яка разом з дочкою Вів’єн відвідала премію Tony, відома своїми героїчними ролями, для яких вона тренується як спортсменка чи каскадерка. Акторка має завидну підтягнуту і сильну статуру незалежно від того, знімається вона чи ні. А все тому, що має певні секрети, пише видання CelebWell.

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Раціон зірки повинен на 70% складатися з білків і на 30% з вуглеводів плюс анаеробний режим тренувань на противагу аеробному, щоб вона могла набирати м'язи, не втрачаючи при цьому вагу. Вона намагається дотримуватися чотири- або п'ятиразового харчування, наскільки це можливо. Потім, коли вона досягає хорошого рівня тіла, який їй подобається, все змінюється на 60%/40% на користь вуглеводів. Ніякої нездорової їжі, ніяких порожніх калорій, а алкоголь тільки на вихідних.

Під час зйомок фільму «Турист» Джолі перекушувала сумішшю насіння і горіхів, а також овочами, наприклад, цвітною капустою. Хоча горіхи містять багато жирів, це переважно корисні ненасичені жири, стверджують фахівці Британського фонду серця. «Вони містять білок, вітаміни групи В, вітамін Е і мінерали, в тому числі залізо, калій, селен, магній, цинк і мідь», — пишуть вони.

Джолі та її сім'я полюбляють перекушувати комахами з високим вмістом білка. Вони звикли їсти скорпіонів, особливо Шайло, яка любить тарантулів та жуків. Вони всі можуть з'їсти пакет цвіркунів, як пачку чіпсів, так що вони всі до них звикли.

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Анджеліна Джолі приймає те, що вона називає своїми недосконалостями, як частину процесу старіння.

«Я дивлюся у дзеркало і бачу, що схожа на свою матір, і це зігріває мене, — каже вона. — Я також бачу, що старію, і мені це подобається, тому що це означає, що я жива — я живу і старію. Не люблю мати випадкову темну пляму від вагітності, це точно. Я бачу свої недоліки. Але те, що я бачу, і що мені подобається, не пов'язано зі структурою чи зовнішнім виглядом. Це скоріше те, що я бачу в собі свою сім'ю. Я бачу свій вік».

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Раніше повідомлялося, що Анджеліну Джолі не впізнати в новій ролі, з якою вона повернулася у кіно.

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