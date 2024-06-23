Дуже смачний гречаний суп з курячими потрухами: легко і просто

Гречка стає трендом у багатьох країнах світу завдяки своїм корисним властивостям. Її споживають у вигляді гречаних хлібців або, наприклад, крекерів. А які смачні правильно приготовлена гречана каша чи супчик із курячими потрухами. Рецептом делікатесного супу поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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— Цей гречаний суп подавайте з тостами із чорного хліба, — каже Ардія Діаманті. — Кількість гречки в супі можна регулювати на свій смак. Адже хтось любить густіший, а хтось — рідкіший. За бажання можна додати картоплю.

Суп гречаний з курячими потрухами Курячі потрухи (печінка, серце, пупки) — 150 г

Гречка — три чверті склянки

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1шт.

Сіль (на смак)

Кріп — кілька гілочок

Рослинна (соняшникова) олія для смаження

Відварити потрухи до напівготовності, злити перший бульйон. Зварити гречку до напівготовності. Пасерувати подрібнені цибулю з морквою на олії.

У бульйон з потрухами додати гречку та пасерування. Варити до готовності. Подавати із дрібно нарізаним свіжим кропом.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «ідеальної вечері» з гречки та курки від Ольги Рябенко.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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