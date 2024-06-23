Унітаз засяє білизною: «експертка з чистоти» порадила диво-засіб для ванної кімнати

Завдяки регулярному спілкуванню з читачами «експертка з чистоти» Марина Жукова кожного дня має нові рецепти, поради і рішення з кожного питання, яке турбує господинь. І після «секретної зброї» для миття унітазу вона вирішила поділитися засобом, за допомогою якого можна легко відмити унітаз, а при бажанні — всю ванну кімнату.

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«Сьогодні поділюся з вами секретом бюджетної чистоти, який допоможе вам зробити так, щоб ванна кімната засяяла наче після довгого генерального прибирання!" — написала пані Марина у соціальній мережі.

«Чарівний засіб» Марини — це порошок із 3 простих інгредієнтів, який творить дива.

В порожню банку з-під миючого засобу вона додає у рівних дозах наступні інгредієнти (по 3 столових ложки кожного).

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«Лимонна кислота — мій головний помічник! Вона не має запаху, м'яко розчиняє навіть найстійкіші забруднення і надає поверхні сяючий блиск!» — описує експертка.

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«Пральний порошок — невід'ємний компонент! Найкраще використовувати порошок для ручного прання», — радить Марина.

«Гірчиця — секретний інгредієнт! Вона виступає як дезінфектор та посилює дію лимонної кислоти», — так описує експерт третій компонент.

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Також пані Жукова описує послідовність робіт з унітазом.

«Спочатку, я роблю змив, щоб стінки унітазу були вологими», — пише пані Жукова.

«Потім на вологі стінки насипаємо порошок — всередині унітазу починається бурхлива реакція — всі компоненти порошку вступають у бій із забрудненнями! Іржаві патьоки, вапняний наліт — все це зникає без сліду! Запах зникає, а дезінфекція — на висоті! Залишаю порошок на 5 хвилин, щоб він «попрацював» як слід. Після цього, чищу унітаз йоржиком. «Результат: унітаз сяє білизною, а неприємний запах — у минулому!» — констатує «експертка з чистоти».

Також вам напевно стане у нагоді метод видалення нагару з улюбленої сковорідки, який Марина Жукова назвала методом «пів склянки».



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