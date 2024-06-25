Нічна вівсянка з лохиною: смачно та корисно

Вівсянка вважається справжнім супефудом, який має багато корисних властивостей. У сезон ягід доповніть її лохиною, малиною, ожиною — і ви отримаєте чудовий десерт. Рецепт, яким поділилася кулінарка Ардія Діаманті, називається «нічна вівсянка». Ви готуєте її з вечора, ставите в холодильник, а вранці отримуєте делікатес.

ВІДЕО ДНЯ

— Ягоди служать декором і водночас надають вівсянці вишуканого смаку, — каже Ардія Діаманті. — Свіже листя м'яти теж не просто прикраса. Аромат та смак м'яти додають десерту пікантності. Яблучний конфітюр чудово поєднується з корицею, але ви можете використовувати й будь-який інший — абрикосовий, персиковий, черешневий… Якщо конфітюру немає, чудово підійде коричневий цукор. Його кількість регулюйте до смаку.

Нічна вівсянка з лохиною

Пів склянки вівсяних пластівців швидкого приготування

Пів склянки вівсяного або звичайного молока

РЕКЛАМА

3 ложки яблучного конфітюру

0,5 чайної ложки кориці

РЕКЛАМА

Дрібка солі

Змішати всі інгредієнти та помістити в холодильник на ніч (не менше ніж на п'ять годин) у герметичному контейнері. Змішати ще раз і декорувати лохиною, м'ятою та медом до смаку.

РЕКЛАМА

Смачного!

Раніше Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом черешнево-вишневого десерту із зеленим базиліком.

Фото з альбому Ольги Сметанської

63

Читайте нас у Facebook