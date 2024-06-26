Три способи заготовити кріп на зиму: обов’язково зробіть це у розпал сезону

Окрім ефірних олій, які надають йому характерного смаку та аромату, кріп також містить мінеральні солі, кальцій, залізо, фосфор, вітаміни A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, H і дуже високий рівень вітаміну C. Саме тому варто зберігати його на зиму, коли він найароматніший, коли він у розпалі сезону коштує копійки.

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Який би спосіб зберігання кропу ви не обрали, спочатку зелень потрібно добре вимити й висушити. Зріжте лише кінчики кропу, товсті стебла можна заморозити окремо й додавати для аромату до картоплі, пише beszamel.se.pl.

Вимийте й висушіть кріп, очистіть від стебел і викиньте гнилі гілочки. Дрібно наріжте. Покладіть у пластиковий контейнер. Заморожений таким чином кріп повинен мати якомога менше вологи (добре проціджений), а з контейнера, в якому ви його заморожуєте, має бути видалено максимум повітря. Його можна злегка притиснути, але краще постукати по контейнеру, оскільки тоді кріп сам себе «збиває». Важливо пам'ятати, що при використанні такого кропу слід мінімізувати час, коли ви дістаєте його з морозильної камери, він не повинен почати розморожуватися.

Існує також рецепт заморожування кропу в дещо іншому вигляді, тобто на пару з водою. Готуємо кріп — миємо, сушимо, нарізуємо, як у попередньому рецепті. Потім кладемо порції кропу в алюмінієве або емальоване сито й занурюємо в киплячу воду на хвилину. Це своєрідна пастеризація. Потім відціджуємо та одразу ж заливаємо холодною водою та проціджуємо. Заздалегідь підготуйте невеликі поліетиленові пакетики з герметичним ущільненням і покладіть кріп порційно для одноразового використання. Якщо у вас немає таких герметичних пакетів, ви можете приготувати їх самостійно, використовуючи праску для запечатування фольги (праску та фольгу відокремлюємо папером). Підготовлені пакетики відразу ж заморозьте.

Можна засолити кріп. Консервантом у цьому способі є сіль (це має бути кам'яна або морська сіль). Найкраще для цього підходять невеликі баночки, наприклад, з-під гірчиці або хрону. Кріп миємо, висушуємо, очищаємо від стебел і дрібно нарізуємо. Спочатку насипаємо в банку приблизно 5 мм солі. Потім щільно укладаємо шар кропу, приблизно 2 см завтовшки. Чергуйте так, останнім шаром має бути сіль. Зберігайте засолений кріп у холодильнику. Ним можна приправляти супи, салати, м'ясні страви та фаршировані яйця замість традиційної солі.

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Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як зробити м'ятну сіль, яку можна додавати до салатів та інших страв.

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