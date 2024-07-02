Салат із запеченою картоплею: смачно так, що не відірватися

Сьогодні в інтернеті немає дефіциту рецептів. Але є одне але: не всі вони перевірені. Це головна причина, чому варто готувати за рецептами тих кулінарів, які є не лише теоретиками соцмереж, а й практиками.

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Кулінарка із Кривого Рогу невтомно досліджує продукти, готує з них нові страви та модернізує традиційні.

Здавалося б, із картоплі та огірка майже всі варіанти салатів нам відомі. Але ні. Зовсім інший смак у салату, якщо картоплю запекти.

- Це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і насолоджуйтеся з рідними та близькими.

Салат із запеченої картоплі РЕКЛАМА 500 г картоплі

Олія

1 великий огірок

Сіль

Перець

1 зубок часнику

100 г сиру «філадельфія»

Беремо маленьку картоплю і добре миємо. Відварюємо в шкірці, чистимо, злегка розминаємо, як для пюре, і запікаємо до рум'яної скоринки. З'єднуємо з нарізаним на кубики огірком і подрібненим часником. Заправляємо сиром «філадельфія», сметаною або майонезом. За бажанням можна додати перчик чилі, гірчицю в зернах.

І смачного!

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Нагадаємо про те, що обов'язково потрібно зробити в розпал сезону — заготовити кріп на зиму.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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