40.43 / 40.97 43.61 / 44.28
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат із запеченою картоплею: смачно так, що не відірватися

22:26 4 липня 2024
Салат із запеченою картоплею

Сьогодні в інтернеті немає дефіциту рецептів. Але є одне але: не всі вони перевірені. Це головна причина, чому варто готувати за рецептами тих кулінарів, які є не лише теоретиками соцмереж, а й практиками.

Кулінарка із Кривого Рогу невтомно досліджує продукти, готує з них нові страви та модернізує традиційні.

Здавалося б, із картоплі та огірка майже всі варіанти салатів нам відомі. Але ні. Зовсім інший смак у салату, якщо картоплю запекти.

- Це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і насолоджуйтеся з рідними та близькими.

Салат із запеченої картоплі

РЕКЛАМА
  • 500 г картоплі
  • Олія
  • 1 великий огірок
  • Сіль
  • Перець
  • 1 зубок часнику
  • 100 г сиру «філадельфія»

Беремо маленьку картоплю і добре миємо. Відварюємо в шкірці, чистимо, злегка розминаємо, як для пюре, і запікаємо до рум'яної скоринки. З'єднуємо з нарізаним на кубики огірком і подрібненим часником. Заправляємо сиром «філадельфія», сметаною або майонезом. За бажанням можна додати перчик чилі, гірчицю в зернах.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо про те, що обов'язково потрібно зробити в розпал сезону — заготовити кріп на зиму.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зупинка на блокпості

На кожному кроці буде блокпост та постійні перевірки документів: чого чекають від ТЦК після 16 липня

огірки

Жодної стерилізації: рецепт маринованих огірків по-фінськи

Жак Фрайтаг

Чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення (фото)

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту