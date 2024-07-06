Найніжніші кутаби зі смачною начинкою: ідеальний рецепт сніданку чи вечері
Кутаби, як і шакшука, — страва добре відома у турецькій та азербайджанській кухні. Це дуже тонкі чебуреки з крутого тіста, у формі півкола (половинка місяця).
Існують сотні рецептів кутабів, що відрізняються способом приготування тіста та фаршу.
«Кутаби з великою кількістю начинки настільки смачні, що добавки захочуть усі. Тому готуйте відразу більше» , — радять шеф-кухарі місцевих ресторанів.
Інгредієнти для тіста:
борошно — 200 гр.
вода — 95 мл.
соняшникова олія — 10 гр.
сіль — 3 гр.
Інгредієнти для начинки:
сир сулугуні
кріп
петрушка
кінза
щавель
зелена цибуля
сіль
перець
вершкове масло
рослинна олія.
Приготування:
Тісто. У миску додати 200 г борошна, 3 г солі, 10 мл рослинної олії та 95 мл чистої води. Замісити тісто до однорідного стану, накрити його фольгою або харчовою плівкою та прибрати на 30 хвилин у холодильник.
Начинка. Дрібно нарізати зелень та зелену цибулю. Додати до зелені та цибулі натертий сир сулугуні. Посолити і поперчити до смаку, ретельно перемішати.
Тісто з холодильника поділити на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачати в тонкий лист. У центр листа викласти начинку, змастити олією і скласти тісто навпіл, загортаючи краї.
Смажити кутаби на сковороді з двох боків до золотистого кольору. Готові кутаби змастити вершковим маслом і викласти на тарілку.
До домашніх кутабів подають кисломолочні продукти або роблять спеціальний соус на основі кислого молока з додаванням рубленої зелені та часнику.
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