Найніжніші кутаби зі смачною начинкою: ідеальний рецепт сніданку чи вечері

Кутаби, як і шакшука, — страва добре відома у турецькій та азербайджанській кухні. Це дуже тонкі чебуреки з крутого тіста, у формі півкола (половинка місяця).

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Існують сотні рецептів кутабів, що відрізняються способом приготування тіста та фаршу.

«Кутаби з великою кількістю начинки настільки смачні, що добавки захочуть усі. Тому готуйте відразу більше» , — радять шеф-кухарі місцевих ресторанів.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 200 гр.

вода — 95 мл.

соняшникова олія — 10 гр.

сіль — 3 гр.

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Інгредієнти для начинки:

сир сулугуні

кріп

петрушка

кінза

щавель

зелена цибуля

сіль

перець

вершкове масло

рослинна олія.

Приготування:

Тісто. У миску додати 200 г борошна, 3 г солі, 10 мл рослинної олії та 95 мл чистої води. Замісити тісто до однорідного стану, накрити його фольгою або харчовою плівкою та прибрати на 30 хвилин у холодильник.

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Начинка. Дрібно нарізати зелень та зелену цибулю. Додати до зелені та цибулі натертий сир сулугуні. Посолити і поперчити до смаку, ретельно перемішати.

Тісто з холодильника поділити на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачати в тонкий лист. У центр листа викласти начинку, змастити олією і скласти тісто навпіл, загортаючи краї.

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Смажити кутаби на сковороді з двох боків до золотистого кольору. Готові кутаби змастити вершковим маслом і викласти на тарілку.

До домашніх кутабів подають кисломолочні продукти або роблять спеціальний соус на основі кислого молока з додаванням рубленої зелені та часнику.

Раніше ми публікували рецепт плескавиці — страви балканської кухні, яка, як правило, готується з двох видів фаршу, а також рецепт літньої запіканки з капустою.

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