Літо в банці: смачний та корисний салат з квасолі та моркви на зиму

Квасоля, яку можна приготувати на зиму без стерилізації, дуже добре поєднується з різними овочами. Салат з неї, цибулі, моркви, перцю й помідорів виходить смачним та поживним. Це просто знахідка для випадків, коли хочеться швидко приготувати ситну першу страву, наприклад борщ, ділиться кулінарка Ірина Вороненко.

Інгредієнти: 1 кг квасолі 1 кг цибулі 1 кг перцю 1 кг моркви 3 літри томатного соку 0,5 л олії 0,5 кг цукру 2 ст. ложки солі 100 мл оцту Якщо квасолька пізня, її потрібно замочити на ніч і відварити до напівготовності. Цибулю обсмажити з 250 грамами олії. Моркву обсмажити з 250 грамами олії. Перець перекрутити на мʼясорубці. Все разом, з томатним соком, відправити в каструлю й проварити годину. Наприкінці, за 10 хвилин, додати оцет — 100 мл. І закрити в стерилізовані банки. Вихід десь 7−8 літрів.

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