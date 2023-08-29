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Літо в банці: смачний та корисний салат з квасолі та моркви на зиму

20:15 31 серпня 2023
консервована квасоля з овочами

Квасоля, яку можна приготувати на зиму без стерилізації, дуже добре поєднується з різними овочами. Салат з неї, цибулі, моркви, перцю й помідорів виходить смачним та поживним. Це просто знахідка для випадків, коли хочеться швидко приготувати ситну першу страву, наприклад борщ, ділиться кулінарка Ірина Вороненко.

Інгредієнти:

1 кг квасолі

1 кг цибулі

1 кг перцю

1 кг моркви

3 літри томатного соку

0,5 л олії

0,5 кг цукру

2 ст. ложки солі

100 мл оцту

Якщо квасолька пізня, її потрібно замочити на ніч і відварити до напівготовності. Цибулю обсмажити з 250 грамами олії. Моркву обсмажити з 250 грамами олії. Перець перекрутити на мʼясорубці. Все разом, з томатним соком, відправити в каструлю й проварити годину. Наприкінці, за 10 хвилин, додати оцет — 100 мл. І закрити в стерилізовані банки. Вихід десь 7−8 літрів.

Раніше кулінари поділилися простим рецептом баклажанів у мультиварці на зиму.

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