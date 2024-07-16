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Торт «Наполеон»: ідеально для сімейних свят

20:23 18 липня 2024
Торт «Наполеон»

В міру солодкий, ніжний заварний крем буквально просочує кожен корж, такий торт просто тане в роті. З даної кількості інгредієнтів виходить величезний торт близько 3,5 кг. Спробуйте приготувати такий торт, порадуйте своїх близьких, ділиться кулінарка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт квасу з цикорію.

Потрібно:

Для тіста:

  • маргарин (вершкове масло) -400 г;
  • цукор-3 -4 ст. л.
  • сметана-2−3 ст. л.
  • яйця-1 шт.
  • оцет 9% -2 ст. л.
  • сіль, сода-по щіпці;
  • вода-30−50 мл;
  • борошно-5 ст. (стакан 200 мл без гірки) + для підпилу столу

Для крему:

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  • молоко-2 л.
  • цукор -2 ст.
  • ванільний цукор-1 п.
  • яйця-5−6 шт.
  • борошно-5−6 ст. л.
  • вершкове масло-100 г

Приготування:

Просійте борошно, додайте маргарин або вершкове масло кімнатної температури (нарізане на шматочки), сметану, розітріть руками. Збийте яйця з цукром і сіллю. З'єднайте з борошном і маргарином, додайте дрібку соди і оцет, замісіть тісто, в кінці замісу введіть воду. Тісто м'яке, трохи пристає до рук. Стіл злегка припиліть борошном, розділіть тісто на невеликі кульки, їх вийде близько 12−13 шт. Прикрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 2 години.

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Знову припиліть стіл борошном, дістаньте кульку тіста і розкачайте його тоненько, перекладіть на деко, зробіть проколи виделкою по коржу. Всі кульки тіста не виймайте, а лише по одній. Випікайте тоненький корж в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 190−200 градусів 3 -5 хвилин до красивого рум'яного кольору. Деко при випічці змастити можна лише для першого коржа.

Для приготування заварного крему яйця збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте борошно і ретельно перемішайте до однорідної маси без грудочок. Влийте близько 1 л молока і добре перемішайте. У каструлю додайте молочно-яєчну суміш і молоко, що залишилося, перемішайте і варіть весь час помішуючи. На початку маса буде рідкою, але хвилин через 10 почне густіти, як тільки крем почне закипати (пихкати як манка), даємо йому прокипіти ще 2−3 хвилини. Прибираємо з плити, в теплий крем вводимо масло кімнатної температури і збиваємо за допомогою міксера.

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На кожен корж нанесіть крем, 1−2 коржа залиште для посипання торта. Залиште торт на 1−2 години при кімнатній температурі, потім приберіть в холодильник, краще на ніч. Прикрасьте за бажанням.

Нагадаємо простий рецепт «ледачого наполеону».

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