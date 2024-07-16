Кондиціонер, який завжди з тобою: лайфхак винахідливих японок

Мало хто знає, проте під час літньої спеки, яка нині б’є рекорди в Україні, японські жінки вирізняються не яскравими кімоно, а непримітними білими хусточками на шиї. Також цей елемент одягу можна побачити і на старовинних японських гравюрах.

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І це не просто традиція чи естетична особливість — виявляється, що саме так можна істотно охолодити потиличну частину голови і область сонної артерії. Охолодження є цих є біологічних зон сприяє охолодженню всього організму, пише theLime.

Потрібно лише попередньо змочити хустинку в в холодній воді і ви отримуєте такий собі кондиціонер, який не потребує електроенергії і буде завжди з вами.

Змочена у воді тканина забирає енергію тіла і використовує її для випаровування вологи, що сприяє зниженню температури всього тіла. Носити хустинку треба, поки вона не висохне, а потім (за потреби) — знову змочити.

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А ще такий «антишарф» здатен зняти головний біль під час літньої спеки і відновитися після інтенсивного тренування. Тому що полегшуючий ефект настає буквально через пару хвилин.

Раніше «ФАКТИ» порадили, як швидко знизити температуру в кімнаті перед сном під час блекауту.

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