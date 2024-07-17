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Спорт

«Динамо» перемогло на зборі найсильніший клуб ПАР: відеоогляд матчу

20:56 17 липня 2024
ФК Динамо

У середу, 17 липня, київське «Динамо» після нічиїх з німецькими клубами «Падерборн» (0:0) та «Шальке» (2:2)-, а також перемоги над данським «Брондбю» (4:0) провело ще один товариський матч на зборі в Австрії

Опонентом команди Олександра Шовковського став чемпіон Південно-Африканської Республіки, учасник африканської Ліги чемпіонів «Мамелоді Сандаунз».

«Динамо» (Київ, Україна) — «Мамелоді Сандаунз» (ПАР) — 1:0

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 46), Дячук, Біловар, Волошин (Себальос, 46), Дубінчак, Андрієвський (Бражко, 74), Шапаренко, Лонвейк (Піхальонок, 74), Волошин (Кабаєв, 46), Діалло (Шепелєв, 46), Ярмоленко (Царенко, 46), Супряга.

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Гол: Діалло (26).

В останньому спарингу на зборах «біло-сині» зіграють у четвер, 18 липня, з німецьким «Уніоном». А далі столичний клуб має офіційний старт сезону. 23 липня (у польському Любліні) та 31 липня (в Белграді за порожніх трибун) «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з колумбійським захисником Браяном Себальосом.

Фото ФК «Динамо»

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