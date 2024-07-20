Торт «Три склянки» на основі кефіру — справжня знахідка і для початківців, і для досвідчених господарок

Після того, як відома кулінарка розповіла, як приготувати торт «Наполеон», сайт «На Пенсії» поділився рецептом торту «Три склянки». Цей торт справжня знахідка для початківців та досвідчених господинь. Інгредієнти вимірюються склянками, ваги не знадобляться.

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Інгредієнти: Для тіста: • кефір — 1 склянка

• цукор — 1 склянка

• борошно — 1 склянка

• розпушувач — 1 ч. л.

• сіль — щіпка

• яйце — 1 шт.

• олія — 50 мл

• какао — 2−3 ст. л. РЕКЛАМА Для крему: • сметана (жирна) — 350 г

• цукрова пудра — 3−4 ст. л.

• ванільний цукор — 1 пакетик

• загусник для сметани (якщо сметана не жирна) — 1 пакетик РЕКЛАМА Для прикрас: • шоколад — 90−100 г РЕКЛАМА Приготування: 1. Візьміть глибоку миску, вбийте яйця, додайте щіпку солі та цукор, збийте масу звичайною вилкою.

2. Влийте кефір кімнатної температури та перемішайте.

3. Частинами введіть просіяне борошно з розпушувачем і какао. Тісто має вийти як сметана.

4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом або олією і перелийте в неї тісто.

5. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35−40 хвилин.

6. В окремій мисці змішайте сметану, цукрову пудру, ванільний цукор і загусник.

7. Корж розріжте на 3 частини і змастіть кремом. Зверху прикрасьте шматочками шоколаду.

8. Щоб торт був соковитим та м’яким, відправте його на кілька годин у холодильник.

Цей торт виходить дуже смачним та ніжним, ваші рідні та гості точно цікавитимуться, з яких інгредієнтів вам вдалося приготувати такий шедевр.

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